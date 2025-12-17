Nvidia prévoit, selon certaines sources, une réduction de 30 à 40 % de sa production de GPU GeForce début 2026.

Selon des rapports récents, Nvidia envisagerait de réduire sa capacité de production de GPU GeForce RTX série 50 au premier semestre 2026. Ces réductions seraient dues à des pénuries de mémoire, non seulement de GDDR7, mais de tous les types de mémoire. 30 à 40 % de la production de GPU GeForce de Nvidia pourrait être supprimée. Cela signifie que Nvidia ne parvient pas à s'approvisionner suffisamment en mémoire GDDR7 pour maintenir son rythme de production actuel. Une autre possibilité est que Nvidia anticipe une baisse significative de ses ventes de GPU en 2026, probablement en raison de la hausse des coûts de la mémoire NAND et DRAM et de son impact sur le prix des PC. Il est à noter qu'aucune mention n'est faite des GPU de la série RTX PRO (hors GeForce). Si l'approvisionnement en mémoire GDDR7 est effectivement limité, Nvidia pourrait allouer ses stocks limités à sa gamme de GPU RTX PRO, plus rentable, au détriment de sa gamme GeForce.
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-128 Go de RAM redeviennent la norme sur les ordinateurs portables. La pénurie de mémoire bouleverse le marché.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité