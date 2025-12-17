Nvidia prévoit, selon certaines sources, une réduction de 30 à 40 % de sa production de GPU GeForce début 2026.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Nvidia prévoit, selon certaines sources, une réduction de 30 à 40 % de sa pro...
Publié le: 17/12/2025 @ 14:48:04: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSelon des rapports récents, Nvidia envisagerait de réduire sa capacité de production de GPU GeForce RTX série 50 au premier semestre 2026. Ces réductions seraient dues à des pénuries de mémoire, non seulement de GDDR7, mais de tous les types de mémoire. 30 à 40 % de la production de GPU GeForce de Nvidia pourrait être supprimée. Cela signifie que Nvidia ne parvient pas à s'approvisionner suffisamment en mémoire GDDR7 pour maintenir son rythme de production actuel. Une autre possibilité est que Nvidia anticipe une baisse significative de ses ventes de GPU en 2026, probablement en raison de la hausse des coûts de la mémoire NAND et DRAM et de son impact sur le prix des PC. Il est à noter qu'aucune mention n'est faite des GPU de la série RTX PRO (hors GeForce). Si l'approvisionnement en mémoire GDDR7 est effectivement limité, Nvidia pourrait allouer ses stocks limités à sa gamme de GPU RTX PRO, plus rentable, au détriment de sa gamme GeForce.
« Test Milano's Odd Job Collection (Ninten...
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-12Samsung ne cesse pas la production de SSD SATA et dément les rumeurs
16-12Dell va augmenter considérablement le prix de ses ordinateurs portables.
15-12Les analystes prévoient une hausse des prix des disques durs
15-128 Go de RAM redeviennent la norme sur les ordinateurs portables. La pénurie de mémoire bouleverse le marché.
15-12Des données stockées des milliards d'années. La mémoire 5D sur verre se rapproche.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Nvidia prévoit, selon certaines sources, une réduction de 30 à 40 % de sa production de GPU GeForce début 2026.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Milano's Odd Job Collection (Nintendo Switch) - Un jeu PS1 inédit en Europe porté sur les supports modernes
Google Google
Google présente l'assistant qui organise notre journée dès le début.
Apple Apple
Apple TV sur Android fait son grand retour avec Google Cast !
Social Social
Instagram débarque sur Fire TV : les Reels sont désormais disponibles sur téléviseur.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?