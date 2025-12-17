Test Milano's Odd Job Collection (Nintendo Switch) - Un jeu PS1 inédit en Europe porté sur les supports modernes

Publié le: 17/12/2025 @ 14:23:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Milano's Odd Job Collection est un jeu où vous incarnez Milano, une jeune fille chargée d'effectuer divers petits boulots. Sorti initialement sur PS1 en 1997, le jeu était malheureusement exclusif au Japon à l'époque. Près de trente ans plus tard, Milano est enfin disponible dans le monde entier, permettant ainsi à un public encore plus large de découvrir ce titre. Milano est une fillette de 11 ans qui passe l'été chez son oncle. Seul hic : son oncle est absent pendant les vacances. Elle doit donc s'occuper de toutes les tâches ménagères et gagner de l'argent en acceptant n'importe quel petit boulot en ville. Heureusement, elle a le droit de décorer la maison avec tout ce qu'elle trouve dans un catalogue. Les vacances d'été de Milan se dérouleront-elles sans encombre ? Manette en main, Milano's Odd Job Collection est un jeu qui mêle simulation de vie et mini-jeux variés. Vous vivrez la vie de Milano au jour le jour pendant les 40 prochains jours. Chaque journée commence par un déplacement de Milano vers l'un des lieux de travail pour y effectuer des tâches à temps partiel. L'objectif principal du jeu est de faire exercer des métiers inhabituels pour un enfant de 11 ans, comme travailler dans un fast-food, traire des vaches dans une ferme, être infirmier dans un hôpital, etc. Chaque mini-jeu offre une expérience unique et amusante, et se distingue nettement des autres. L'argent gagné en accomplissant ces tâches permet d'acheter des meubles et de la décoration. Certains de ces objets décoratifs ajoutent également de nouvelles activités à Milano, comme arroser des plantes en pot. Contrairement aux jeux modernes, qui proposent généralement des guides ou des tutoriels pour faciliter la prise en main, ce jeu s'inscrit dans la tradition des jeux rétro : les mécanismes de jeu ne sont pas expliqués en détail, vous obligeant à les découvrir par vous-même. Bien que la difficulté ne soit pas particulièrement élevée, il faut tout de même du temps pour maîtriser pleinement le jeu. Malheureusement, parmi toutes les variantes de ce mini-jeu, les mécanismes de jeu sont assez superficiels, ce qui peut vite devenir répétitif si on y joue de manière répétée.
Liens
Lire l'article (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-12Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classique enfin traduit en français
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité