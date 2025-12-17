Google présente l'assistant qui organise notre journée dès le début.

La nouvelle initiative de Google Labs vise à centraliser les informations déjà présentes dans vos e-mails , votre agenda et vos documents . Ce projet introduit CC , un agent qui utilise Gemini pour vous offrir une vue d'ensemble structurée de votre journée . L'idée repose sur un résumé envoyé chaque matin , conçu pour éviter les recherches fragmentées entre les services et les notifications dispersées, en privilégiant une approche basée sur les données fournies par les outils de travail quotidiens. Ce service connecte Gmail , Google Agenda , Google Drive et les informations disponibles sur le web pour vous offrir une vue d'ensemble cohérente de vos engagements. Pour ce faire, il vous propose un récapitulatif intitulé « Votre journée à venir » , qui rassemble vos rendez-vous, tâches et mises à jour jugées pertinentes. La structure du résumé comprend également des éléments exploitables. CC prépare des brouillons d'e-mails et des liens vers le calendrier au besoin afin de faciliter une action immédiate, comme le respect d'une échéance ou la préparation d'une réunion. Le système accepte les instructions directes par réponse aux messages ou par nouveaux courriels . Vous pouvez ainsi stocker de nouvelles informations, noter des idées et consigner les tâches à accomplir sans étapes supplémentaires.
Ce projet, mené dans le cadre des essais de Google Labs , est lancé en accès anticipé pour les utilisateurs de comptes Google âgés de 18 ans et plus aux États-Unis et au Canada . Cependant, le lancement initial est réservé aux abonnés payants et à ceux disposant de Google AI Ultra . L’adhésion nécessite de s’inscrire sur une liste d’attente via le site web dédié , sans autre option de participation, du moins pour l’instant, ni aucune promesse de lancement international dans un avenir proche (mais il est assez clair que toutes ces fonctionnalités deviendront mondiales au fil du temps). Le déploiement initial limité confirme le caractère préliminaire de l'expérimentation. Il reste intéressant d'observer comment les outils de synthèse et de délégation numériques s'intègrent aux routines quotidiennes, notamment lorsque la gestion des flux d'information tend à prendre plus de place que l'activité elle-même. Il est clair, cependant, que les chatbots ne sont que la première étape de la révolution de l'IA , qui s'appuiera de moins en moins sur les champs de texte et de plus en plus sur des automatisations de ce type.
