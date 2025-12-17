Se connecter  
Apple TV sur Android fait son grand retour avec Google Cast !
Publié le: 17/12/2025 @ 13:40:21: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa mise à jour de l' application Apple TV sur les appareils Android corrige l'une des absences les plus notables de ces derniers mois : la compatibilité avec Google Cast . Cette nouvelle fonctionnalité a un impact sur l'utilisation quotidienne de la plateforme, notamment pour ceux qui accèdent au contenu depuis un smartphone ou une tablette. La distribution de la version 2.2 via le Play Store introduit une intégration qui manquait depuis le lancement initial, malgré plusieurs mises à jour intermédiaires. Après l'installation, l' icône Google Cast apparaît à côté de votre avatar, en haut à droite. Une fenêtre contextuelle s'ouvre alors, reprenant le design de l'application, et vous permettant de sélectionner l'appareil sur lequel vous souhaitez diffuser le contenu. Le bouton est également présent dans le lecteur plein écran, à côté du contrôle du volume. Pendant la lecture, l'application affiche un mini-lecteur contenant des informations sur le contenu, l'appareil connecté et la chronologie de lecture.

Le mini-lecteur offre également des commandes directes, telles que le retour en arrière de 10 secondes et la pause . Un simple clic sur le panneau ouvre un lecteur vertical qui propose des boutons plus grands pour l'avance rapide ou le retour en arrière, ainsi que des options audio et de sous-titres . L'écran affiche également l'affiche officielle du film ou de la série en cours de lecture ; un glissement vers le bas permet de revenir à l'écran d'accueil. Parmi les modifications mineures, Apple a légèrement réduit la taille de l'icône de l'application sur l'écran d'accueil. L'arrivée de la compatibilité avec Google Cast est une amélioration attendue de longue date, d'autant plus que les mises à jour précédentes n'avaient introduit que des fonctionnalités mineures comme les notifications de nouveaux épisodes. Ce choix montre que, même sur les plateformes les plus établies, les fonctionnalités de base peuvent arriver à un moment qui ne correspond pas toujours aux besoins réels des utilisateurs.
