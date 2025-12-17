Instagram débarque sur Fire TV : les Reels sont désormais disponibles sur téléviseur.

Se connecter  
Publié le: 17/12/2025 @ 13:39:03 Dans "Social"
SocialL'arrivée d' Instagram sur les appareils Fire TV permet de profiter des Reels directement sur l'écran de télévision, un format auparavant presque exclusivement réservé aux smartphones. Cette initiative élargit la portée de la plateforme et offre une nouvelle façon de consommer du contenu court. La disponibilité initiale aux États-Unis représente la première étape d'une collaboration visant à repenser le rôle des contenus sociaux dans le visionnage à domicile. L' application Instagram pour TV propose une sélection de Reels organisés en chaînes thématiques selon les centres d'intérêt. Cette structure privilégie le visionnage depuis le salon et facilite l'accès aux contenus musicaux, sportifs, de voyage et aux tendances. Le système prend en charge jusqu'à cinq comptes , une fonctionnalité pratique pour séparer les préférences et les profils et garantir des recommandations cohérentes. La création d'un profil dédié à la télévision est une des options disponibles. La plateforme intègre des outils permettant de rechercher des créateurs, d'explorer des profils et de consulter les commentaires et les réactions. Les interactions restent essentielles et n'incluent pas de fonctionnalités supplémentaires au-delà de celles décrites.

La nouvelle application est disponible sur l' Amazon Appstore pour certains appareils Fire TV : Fire TV Stick HD , Fire TV Stick 4K Plus , Fire TV Stick 4K Max (1re et 2e générations ), Fire TV Series 2 , Fire TV Series 4 et Fire TV Omni QLED Series . L'activation est simple : installez l'application et connectez-vous avec votre profil existant. Cette initiative complète d'autres développements au sein de l'écosystème Fire TV, comme la fonctionnalité Alexa+ permettant d'accéder à des scènes spécifiques sur Prime Video par commandes vocales. La déclaration du vice-président Aidan Marcuss souligne la volonté d'enrichir l'offre de contenus télévisuels. L'intégration de Reels dans le contexte télévisuel ouvre un nouveau champ d'utilisation, suggérant une convergence croissante entre contenu social et consommation à domicile, avec toutes les implications que cette tendance comporte pour la gestion du visionnage partagé.
