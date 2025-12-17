Firefox deviendra également un navigateur basé sur l'IA.

Mozilla a annoncé la nomination de son nouveau PDG, Anthony Enzor-DeMeo, qui a déclaré que Firefox deviendrait un navigateur doté d'une intelligence artificielle intégrée au cours des trois prochaines années. Cette décision a suscité une vague de critiques de la part des utilisateurs, qui ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux. Le PDG assure que les fonctionnalités d'IA seront entièrement optionnelles. « Chaque produit que nous créons doit permettre aux utilisateurs de contrôler son fonctionnement. La confidentialité, l'utilisation des données et l'IA doivent être transparentes et compréhensibles », souligne Enzor-DeMeo. Mozilla prévoit également d'enrichir l'écosystème Firefox avec de nouveaux logiciels fiables, même si le navigateur restera le produit phare de l'entreprise. Malgré les assurances que les fonctionnalités d'IA sont optionnelles, les utilisateurs ne cachent pas leur mécontentement. Un message publié sur la plateforme X, qui a recueilli plus de 900 000 vues, affirme : « Voilà un parfait exemple de direction qui ne comprend pas ses propres utilisateurs. »
De nombreux utilisateurs choisissent Firefox précisément pour échapper à l'obsession pour l'IA qui s'est emparée d'autres navigateurs comme Edge, Chrome, Opera et Brave. L'annonce de Mozilla les a déçus, et certains menacent même de passer à des alternatives. Mozilla n'est pas la première entreprise à être critiquée pour ses investissements dans l'intelligence artificielle. Et elle ne sera certainement pas la dernière, même s'il est difficile de nier qu'il s'agit d'une fonctionnalité particulièrement controversée des navigateurs, que les experts déconseillent formellement . L'annonce actuelle de Mozilla indique clairement que les utilisateurs à la recherche d'un navigateur totalement dépourvu d'IA devront se tourner vers des alternatives plus spécialisées.
