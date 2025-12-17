Microsoft souhaite améliorer les performances de Windows 11. Cependant, cela pourrait avoir l'effet inverse.

Se connecter  
Publié le: 17/12/2025 @ 00:34:21: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsWindows 11 n'est pas exempt de défauts. Le système rencontre encore des problèmes et, comme si cela ne suffisait pas, ses performances sont loin d'être optimales. Microsoft prépare d'autres modifications qui affecteront non seulement Windows 11, mais aussi Windows Server 2025. Combien de fois avons-nous évoqué les problèmes de compatibilité engendrés par les mises à jour successives de Windows 11 ? Microsoft, cependant, ne baisse pas les bras et prépare des modifications pour les deux systèmes. Espérons que cette fois-ci, il s’agira de véritables correctifs et non de changements susceptibles d’aggraver les problèmes. Malheureusement, ce scénario semble probable pour Windows 11, car la firme de Redmond active automatiquement une fonctionnalité controversée. Microsoft a annoncé l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité à Windows Server 2025 qui promet d'améliorer considérablement les performances des disques. Selon le communiqué, les temps d'opération sur le stockage pourraient être réduits jusqu'à 80 %. Cette solution native ne nécessite donc aucun outil supplémentaire ni configuration manuelle. Ceci est particulièrement important pour les environnements serveur, où la vitesse d'accès aux données est cruciale. Dans le même temps, Microsoft introduit une modification susceptible de susciter un vif intérêt chez les utilisateurs de Windows 11. Dans la mise à jour cumulative de décembre KB5072033, destinée aux versions 24H2 et 25H2, l'entreprise a modifié le fonctionnement d'un service système. Il s'agit du service de déploiement AppX, connu sous le nom Appxsvc dans le système d'exploitation. Auparavant, ce service ne démarrait qu'en cas de besoin, par exemple lors de l'installation ou de la mise à jour d'une application depuis le Microsoft Store. Désormais, il démarrera automatiquement au lancement du système d'exploitation.

Appxsvc n'a pas la meilleure réputation auprès de certains utilisateurs. De nombreux messages en ligne font état d'une augmentation de la consommation du processeur, de la RAM et du disque due à ce processus. C'est pourquoi le passage du mode de démarrage « manuel » au mode « automatique » peut s'avérer particulièrement efficace sur les ordinateurs peu performants. Après le redémarrage du système, le service continuera de fonctionner en arrière-plan, que l'utilisateur utilise ou non une application du Microsoft Store. Le service de déploiement AppX gère les applications du Microsoft Store, les installe et les met à jour. Microsoft avertit que la désactivation de ce service peut entraîner des problèmes de performances avec les applications téléchargées depuis le Microsoft Store. Par conséquent, du point de vue du système, il s'agit d'un élément essentiel, même si sa désactivation peut s'avérer contraignante. Pourquoi ce changement ? La raison la plus probable est une modification prévue du mode de mise à jour des applications. Microsoft a récemment annoncé que, désormais, les mises à jour des applications du Microsoft Store seront distribuées directement via Windows Update. Cela signifie que les services liés au Store doivent être constamment actifs pour que l'ensemble du système fonctionne correctement et sans interruption.

Cette modification vise à améliorer la fiabilité dans certains cas de figure, mais peut également engendrer une charge excessive sur le système, notamment sur du matériel plus ancien ou moins puissant. Il est difficile de prédire les performances de Windows 11 suite à cette modification. D'un côté, Microsoft promet un gain de performance, mais de l'autre, l'activation d'une fonctionnalité pourrait avoir l'effet inverse.
