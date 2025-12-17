Samsung ne cesse pas la production de SSD SATA et dément les rumeurs

Les disques SSD grand public de Samsung sont maintenus : dans une déclaration exclusive à la presse occidentale, un représentant de l'entreprise a démenti les rumeurs selon lesquelles Samsung envisagerait d'arrêter la production de SSD SATA. Les contraintes actuelles d'approvisionnement en DRAM et NAND constituent un défi majeur pour l'ensemble de la chaîne logistique, principalement en raison des difficultés croissantes rencontrées par les fabricants pour répondre à la forte demande du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Suite au retrait de Micron du marché grand public, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne, selon lesquelles Samsung souhaiterait abandonner la production de SSD SATA afin de réaffecter ses capacités de production aux solutions d'IA. Contactés par les médias occidentaux pour obtenir des éclaircissements, les représentants de Samsung ont catégoriquement démenti ces informations. Selon un représentant de Samsung Electronics, les rumeurs concernant un éventuel arrêt de la production de SSD SATA ou autres SSD par Samsung sont infondées. Samsung demeure l'un des plus grands fabricants de mémoire NAND et joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des SSD. Par conséquent, les informations faisant état d'un possible arrêt des livraisons de SSD SATA ont semé la panique chez les consommateurs. Toutefois, pour l'instant du moins, on peut affirmer sans risque que le fabricant agit dans son propre intérêt et celui des consommateurs en réservant une partie de ses puces à des disques relativement bon marché. Cette situation évoluera peut-être en 2026.
