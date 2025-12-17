Se connecter  
Des tests d'une puce Intel abordable sont apparus en ligne.
Publié le: 17/12/2025 @ 00:31:04: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes benchmarks des futurs processeurs Panther Lake d'Intel continuent de fuiter en ligne. Jusqu'à présent, il s'agissait principalement de modèles haut de gamme, mais une variante plus abordable vient de faire son apparition. Testé sous Windows 11 avec Geekbench 6.3, ce processeur a obtenu un score de 2 451 points en monocœur et de 9 714 points en multicœur. Son prédécesseur, le Core Ultra 7 268V, avait quant à lui obtenu respectivement 2 639 et 10 318 points. Les résultats définitifs peuvent varier selon le benchmark utilisé, mais globalement, les performances de Panther Lake sont proches de la moyenne du 268V. Les deux processeurs disposent d'une configuration de 4 cœurs P et 4 cœurs LP-E, mais le Core Ultra 7 268V peut être overclocké jusqu'à 5,0 GHz, tandis que le Core Ultra 7 365 atteint environ 4,7 GHz.

La différence de fréquences est notable : le Core Ultra 7 365 afficherait un TDP compris entre 22 et 55 W, tandis que le Core Ultra 7 268V se situe entre 17 et 37 W. De ce fait, le processeur Panther Lake est environ 7 % moins performant en multithread et 6 % moins performant en monothread que l’Ultra 7 268V. Officiellement, cela semble indiquer une régression des performances, mais la situation pourrait évoluer avec l’arrivée de nouveaux benchmarks. Il est d’ores et déjà clair que le Core Ultra 7 365 offre des performances équivalentes à celles du Core Ultra 7 255H à 16 cœurs sur PassMark, un test considéré comme plus représentatif que Geekbench. Les résultats définitifs ne sont pas encore disponibles.
