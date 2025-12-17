Se connecter  
Une liste des nouveaux produits Apple prévus pour 2026 a fuité en ligne.
Publié le: 17/12/2025 @ 00:30:30: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDe récentes fuites laissaient entendre qu'Apple travaillait sur un nouvel AirTag, une enceinte HomePod mini mise à jour, un iPad équipé du processeur A19 et un iPad Air doté d'un processeur M4. Une nouvelle fuite vient de révéler une liste bien plus exhaustive d'appareils et de fonctionnalités Apple prévus pour 2026. Selon ces informations, Apple pourrait dévoiler l'AirTag 2, le Studio Display 2 et plusieurs appareils pour la maison connectée l'année prochaine, dont une nouvelle génération d'Apple TV, un robot de bureau et le HomePod mini 2. Le document mentionne également un iPad 12 avec un processeur A19, un iPad Air équipé du processeur M4 et de futurs modèles d'iPhone, notamment l'iPhone 17e, l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et un iPhone pliable.

L'iPhone Air 2 est mentionné explicitement, mais son nom de code apparaît dans une version logicielle antérieure au report, semble-t-il, par Apple de la sortie de son successeur. La liste s'étend ensuite aux futurs ordinateurs Mac et objets connectés. On y évoque un MacBook plus abordable avec un processeur A18 Pro, des MacBook Pro avec processeurs M5 Pro et M5 Max, ainsi que des versions ultérieures du MacBook Pro avec processeurs M6 Pro et M6 Max. La fuite mentionne également un MacBook Air avec un processeur M5, ainsi que de nouveaux Mac Studio et Mac mini. Parmi les objets connectés figurent le casque Vision Air, plusieurs modèles de lunettes de réalité augmentée, une version plus accessible des Vision Pro, l'Apple Watch Series 12 et la Watch Ultra 4. Si la rumeur se confirme, Apple devrait donc proposer de nombreux nouveaux produits prochainement.
