Les fabricants de smartphones réduiront la quantité de RAM dans les futurs modèles.

Une pénurie prolongée de DRAM pourrait contraindre les fabricants de smartphones à réintroduire des fonctionnalités apparemment oubliées, comme la compatibilité avec les cartes microSD, mais cela aura des conséquences importantes. Concrètement, les entreprises pourraient simplifier les spécifications des futurs appareils, réduisant ainsi la capacité totale de RAM. Selon un récent rapport, les fabricants pourraient commercialiser des modèles d'entrée de gamme avec seulement 4 Go de RAM et ralentir l'adoption des puces de 16 Go dans les smartphones haut de gamme. Des entreprises comme Samsung réduisent déjà leur production de HBM et se concentrent sur la production de DDR5 pour améliorer leur rentabilité, ce qui souligne l'ampleur du problème.
Jusqu'à récemment, les smartphones haut de gamme étaient proposés avec 24 Go de RAM, mais cela pourrait bientôt changer. TrendForce rapporte que la pénurie actuelle de DRAM, initialement prévue jusqu'au quatrième trimestre 2027 au moins, obligera les fabricants à équiper les smartphones d'entrée de gamme de seulement 4 Go de mémoire. Et c'est une très mauvaise nouvelle : selon Counterpoint Research, le Samsung Galaxy A16 5G est devenu le smartphone Android le plus vendu au troisième trimestre 2025, et pourtant il est doté de 8 Go de mémoire. Cela signifie que si les spécifications sont officiellement réduites, les acheteurs devront revoir leur budget à la hausse. Les modèles de milieu de gamme, qui offraient généralement jusqu'à 12 Go de RAM, pourraient être limités à 6 ou 8 Go à l'avenir. C'est une très mauvaise nouvelle pour les utilisateurs.
