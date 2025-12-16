Apple facilite la transition d'iPhone à Android. iOS 26.3 est désormais disponible pour test.

Quelques jours seulement après la sortie de la mise à jour iOS 26.2, des informations concernant la prochaine version du système, actuellement en phase de test, ont été dévoilées. Les premières versions bêta d'iOS 26.3, d'iPadOS 26.3, de macOS Tahoe 26.3, de watchOS 26.3, de tvOS 26.3 et de visionOS 26.3 ont déjà été distribuées aux premiers développeurs. Il s'agit de versions de test, destinées principalement aux développeurs d'applications et non au grand public. Les tests publics devraient débuter dans les prochains jours. Apple ne fournit généralement pas la liste complète des modifications apportées aux versions de test, mais plusieurs nouvelles fonctionnalités, potentiellement importantes pour les utilisateurs, sont déjà visibles. iOS 26.3 intègre un outil facilitant la migration d'un iPhone vers un smartphone Android. Cette fonctionnalité, déjà présente dans les versions bêta d'Android, est désormais proposée par Apple.
Le nouveau système fonctionne dès la configuration du téléphone et permet de transférer des données via un code QR ou un code d'appairage spécifique. Cela inclut les photos, vidéos, contacts, messages, calendriers et documents. Le processus est conçu pour être plus simple et plus automatisé qu'auparavant. Toutes les données ne seront toutefois pas transférées. Certains réglages, achats intégrés et contenus protégés par des mesures de sécurité resteront sur l'ancien appareil. Il s'agit néanmoins d'un pas vers une plus grande ouverture de l'écosystème Apple. Une autre nouveauté d'iOS 26.3 est la possibilité de transférer les notifications de l'iPhone vers des montres et bracelets connectés tiers, et pas seulement vers l'Apple Watch. Les utilisateurs pourront choisir les applications autorisées à envoyer des notifications à ces appareils externes. Il est important de noter que les notifications ne peuvent être transférées que vers un seul appareil à la fois. Par conséquent, si vous activez cette fonctionnalité pour une montre tierce, votre Apple Watch ne recevra plus d'alertes.
Les changements apportés par iOS 26.3 s'inscrivent dans une tendance plus large où Apple réduit progressivement la fermeture de son écosystème. Ceci est particulièrement important compte tenu de la pression croissante des autorités de régulation, notamment de l'Union européenne. Pour l'instant, il s'agit d'une version test, donc certaines choses peuvent encore changer. Nous devrions en savoir plus sur iOS 26.3 dans les prochaines semaines. Apple a déployé la mise à jour iOS 26.2 qui, sans apporter de changements majeurs, améliore néanmoins les performances du système. L'application Podcasts a notamment été optimisée : les chapitres des épisodes sont désormais créés automatiquement. De plus, les utilisateurs peuvent suivre ces podcasts directement depuis le lecteur ou la transcription. De plus, les utilisateurs de l'Union européenne pourront désormais choisir un assistant autre que Siri et utiliser la traduction instantanée avec les AirPods.
Le nouveau système fonctionne dès la configuration du téléphone et permet de transférer des données via un code QR ou un code d'appairage spécifique. Cela inclut les photos, vidéos, contacts, messages, calendriers et documents. Le processus est conçu pour être plus simple et plus automatisé qu'auparavant. Toutes les données ne seront toutefois pas transférées. Certains réglages, achats intégrés et contenus protégés par des mesures de sécurité resteront sur l'ancien appareil. Il s'agit néanmoins d'un pas vers une plus grande ouverture de l'écosystème Apple. Une autre nouveauté d'iOS 26.3 est la possibilité de transférer les notifications de l'iPhone vers des montres et bracelets connectés tiers, et pas seulement vers l'Apple Watch. Les utilisateurs pourront choisir les applications autorisées à envoyer des notifications à ces appareils externes. Il est important de noter que les notifications ne peuvent être transférées que vers un seul appareil à la fois. Par conséquent, si vous activez cette fonctionnalité pour une montre tierce, votre Apple Watch ne recevra plus d'alertes.
Les changements apportés par iOS 26.3 s'inscrivent dans une tendance plus large où Apple réduit progressivement la fermeture de son écosystème. Ceci est particulièrement important compte tenu de la pression croissante des autorités de régulation, notamment de l'Union européenne. Pour l'instant, il s'agit d'une version test, donc certaines choses peuvent encore changer. Nous devrions en savoir plus sur iOS 26.3 dans les prochaines semaines. Apple a déployé la mise à jour iOS 26.2 qui, sans apporter de changements majeurs, améliore néanmoins les performances du système. L'application Podcasts a notamment été optimisée : les chapitres des épisodes sont désormais créés automatiquement. De plus, les utilisateurs peuvent suivre ces podcasts directement depuis le lecteur ou la transcription. De plus, les utilisateurs de l'Union européenne pourront désormais choisir un assistant autre que Siri et utiliser la traduction instantanée avec les AirPods.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité