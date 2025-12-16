Kodi Omega reprend le bon chemin : la mise à jour élimine les problèmes les plus gênants

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Kodi Omega reprend le bon chemin : la mise à jour élimine les problèmes les p...
Publié le: 16/12/2025 @ 16:00:55: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsLa version 21.3 Omega de Kodi est enfin disponible après quelques retards de distribution. Elle intègre un ensemble de correctifs ciblés visant à améliorer sa stabilité. La mise à jour est désormais accessible sur toutes les plateformes compatibles, même si son déploiement sur les boutiques en ligne se fait progressivement. Le projet se poursuit avec le développement de la future série Kodi 22 Piers , mais la gamme Omega reste la version actuelle. Cette version apporte des correctifs spécifiques concernant la gestion vidéo, la bibliothèque multimédia, la musique, le réseau et divers composants matériels. Cette mise à jour vidéo se concentre sur des problèmes spécifiques. Elle ajoute la prise en charge HDR à la Xbox One , rétablit la lecture correcte des Blu-ray sous Linux , corrige les erreurs de sous-titres et de pistes audio lors de l'extraction de disques et gère correctement les variations des métadonnées HDR10 . La sélection de la langue basée sur la norme ISO 639-1 est également corrigée . La section Bibliothèque vidéo bénéficie d'une vitesse d'analyse améliorée et d'une gestion corrigée des fichiers multi-épisodes qui écrasent le contenu original. Certaines boîtes de dialogue d'information concernant les versions alternatives des films fonctionnent à nouveau, et les faux positifs lors de la détection de ces versions ont été éliminés. Côté musique , le logiciel rétablit le bon fonctionnement des recherches utilisant la base de données CDDB de Gnudb.org et corrige les bugs qui empêchaient les recherches d'albums lorsque des noms d'artistes spécifiques étaient présents.

La section audio corrige un plantage rare de PipeWire lors de la connexion ou de la déconnexion de périphériques. La section PVR bénéficie d'un correctif empêchant un plantage lors de la fermeture du flux vidéo via une application distante. Dans la section périphériques , des claviers turcs ont été ajoutés sous Linux, la gestion des adaptateurs Pulse-Eight CEC a été améliorée et des problèmes avec les touches Suppr et Insertion alternative sous macOS ont été résolus. Les modules complémentaires se mettent à jour correctement même après de longues périodes d'inactivité, tandis que l'interface graphique corrige divers indicateurs de plantage et boîtes de dialogue bloquées, avec une prise en charge tactile plus fiable pour les curseurs. Côté réseau , la prise en charge de l'authentification HTTP Basic est mise en place, certains flux défectueux dans HTTP/2 sont résolus et les certificats de sécurité expirant en juillet 2025 sont mis à jour. Le délai de déploiement peut varier selon la plateforme. Les boutiques d'applications Windows et Android peuvent recevoir la mise à jour avec quelques semaines de délai, tandis que sur de nombreux systèmes, l'installation est automatique. Il est toujours recommandé de sauvegarder votre dossier utilisateur avant chaque mise à jour. En attendant la prochaine version majeure, cette version illustre l'ampleur du travail nécessaire pour maintenir la stabilité d'une plateforme déployée sur des environnements aussi hétérogènes.
Microsoft abandonne le chiffrement RC4 a... »« La Corée du Sud s'apprête à instaurer...
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-12WhatsApp relance la messagerie vocale avec une touche de modernité
12-12Notepad++ piraté. Attaques confirmées contre des utilisateurs.
08-12Microsoft augmente les prix d'Office 365. L'IA ne s'autofinancera pas.
25-11Zorin OS accueille près d'un million d'utilisateurs de Windows en cinq semaines.
15-10L'imitation gratuite de Windows 10 prend son envol. Et ce n'est pas Linux !
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Microsoft abandonne le chiffrement RC4 après 26 ans : une décision révolutionnaire pour la sécurité de Windows
Logiciels Logiciels
Kodi Omega reprend le bon chemin : la mise à jour élimine les problèmes les plus gênants
Droit Droit
La Corée du Sud s'apprête à instaurer la première réglementation mondiale exhaustive sur l'intelligence artificielle
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classique enfin traduit en français
Google Google
Google supprime le rapport sur le Dark Web parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?