Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classique enfin traduit en français

Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classiqu...
Publié le: 16/12/2025 @ 15:41:29: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSquare Enix est surtout connu dans le domaine des JRPG et cette fois, nous jetons un coup d'œil à Romancing SaGa. Tout d'abord, il est bon de savoir que ce jeu est en fait très ancien, en effet il est sorti à l'origine en 1992 sur Super Famicom. Le jeu a été réédité sur la PlayStation 2 en 2005 et voici désormais un nouveau remaster. Tout d'abord, en regardant les graphismes (pensez aux environnements et aux personnages), il est clair que ce jeu n'est pas nouveau. Les menus et l'interface utilisateur sont démodés à bien des égards. Cela ne signifie pas que le jeu n'est pas bien remasterisé ou qu'il n'est pas beau. En fait, pour un jeu aussi vieux, c'est le style même du jeu qui fonctionne encore bien. L'utilisation de la couleur et des textures donne un aspect vibrant et particulièrement riche aux formes autrement simples de ce monde. La nostalgie a du bon, comme en témoigne la quantité de remakes et de remasters annoncés récemment. Ce jeu a tous les traits d'un JRPG classique avec de nombreux éléments familiers dans la conception, l'histoire et le gameplay. Cela nous amène à l'aspect unique de ce jeu, et aussi à son plus grand "problème". Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered présente beaucoup de familiarité, absolument, mais il a aussi des mécanismes assez uniques. Il n'y a pas de niveaux évidents dans le jeu. C'est un monde riche où vous pouvez incarner plusieurs personnages dans des scénarios uniques. En outre, vous pouvez rencontrer d'autres personnages importants et les ajouter à votre groupe au cours de vos aventures. Il y a de l'équipement, des combats au tour par tour et on pourrait penser qu'il y a une histoire claire. La progression se fera avec les niveaux, les compétences et l'histoire... non ? Eh bien, non, pas vraiment. Oui, il y a des "niveaux", mais pas de la manière dont nous le voyons aujourd'hui. Le combat est une partie importante, mais le grind n'est pas le but. L'histoire est centrale et veut réellement que vous la suiviez.
