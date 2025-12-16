Google supprime le rapport sur le Dark Web parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser

Se connecter  
Publié le: 16/12/2025 @ 14:35:24: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLa fonctionnalité de signalement du dark web de Google va bientôt fermer définitivement, après plusieurs années de service permettant aux utilisateurs de vérifier si des données personnelles figuraient dans les rapports de violation de données. Cette décision intervient alors que la cybersécurité suscite un intérêt croissant, mais que le service n'a pas trouvé d'usage courant. L'entreprise indique que de nombreux utilisateurs n'ont pas su interpréter les informations fournies ni comprendre comment protéger leurs comptes après avoir reçu un rapport. Face à cette difficulté, elle s'est concentrée sur des outils plus clairs, assortis de mesures immédiatement applicables. Google cessera de scanner le dark web à la recherche de nouvelles données relatives aux comptes à compter du 15 janvier 2026. Tous les rapports générés précédemment seront également supprimés le 16 février 2026. D'ici là, vous pourrez toujours consulter les rapports générés précédemment. Ce service a été initialement conçu comme une fonctionnalité exclusive pour les abonnés Google One , avant de devenir accessible à tous les utilisateurs. En théorie, il offrait un aperçu utile des informations personnelles compromises, y compris des associations entre adresses électroniques et noms d'utilisateur qui n'étaient pas toujours évidentes.

D'après l'entreprise, cependant, de nombreuses personnes ne disposaient pas d'instructions claires sur la manière de réagir à ces données. Google indique vouloir privilégier les outils proposant des instructions immédiatement applicables, tout en continuant de surveiller les menaces en ligne, y compris celles circulant dans les cercles cachés du web. La fermeture d'un service jugé utile n'étonnera pas ceux qui connaissent la pratique de la plateforme consistant à réviser régulièrement ses fonctionnalités. Il est toutefois intéressant de constater qu'une telle quantité d'informations sensibles n'a pas trouvé d'interface véritablement compréhensible pour ses utilisateurs.
