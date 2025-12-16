Sora n'intéresse plus personne : l'application vidéo IA est-elle déjà ennuyeuse ?

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Sora n'intéresse plus personne : l'application vidéo IA est-elle déjà ennuye...
Publié le: 16/12/2025 @ 14:33:59: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe lancement de Sora , le réseau social dédié aux vidéos générées par l'IA, avait suscité un vif intérêt dans le secteur. L'application d' OpenAI , cependant, n'a pas réussi à transformer cette curiosité initiale en une utilisation régulière. Pour entrer plus dans le détail, les données recueillies par Sensor Tower , rapportées par le Financial Times , montrent une implication réduite et discontinue, avec un temps quotidien moyen qui ne dépasse pas 13 minutes . Le lancement de l'application autonome aux États-Unis , au Canada , au Japon , en Corée du Sud , à Taïwan , en Thaïlande et au Vietnam avait propulsé Sora en tête des classements de téléchargement. L'effet de nouveauté, cependant, s'est rapidement estompé. Les estimations font état d'environ 7 millions d'utilisateurs mensuels, mais seulement 25 % se connectent chaque jour, un chiffre bien loin du rythme des plateformes sociales établies, où l'utilisation quotidienne peut dépasser une heure. La structure du flux rappelle celle de TikTok et d'Instagram Reels, et exige une interaction constante. Le flux de contenu généré automatiquement, souvent perçu comme répétitif ou de faible valeur , ne parvient pas à instaurer une habitude quotidienne.

OpenAI a déjà annoncé un accord de licence avec Disney portant sur les personnages de Marvel , Pixar et Star Wars . L'intégration de ce contenu n'a cependant pas modifié la situation globale. Les créations inspirées par des esthétiques connues ont connu un succès mitigé, signe que le prestige des marques établies ne suffit pas à susciter l'intérêt. La question du droit d'auteur continue également de se poser, alimentée par des incidents remettant en cause l'utilisation de figures reconnaissables et d'œuvres protégées. Un autre facteur est le coût de production vidéo, bien supérieur à celui du texte, ce qui rend difficile la promotion d'une utilisation gratuite et durable. Dans ce contexte, les difficultés rencontrées par Sora pour trouver une orientation stable semblent être plus qu'un simple revers : elles illustrent la complexité de transformer la curiosité pour l'IA en une habitude qui perdure au-delà de l'enthousiasme initial.
Google supprime le rapport sur le Dark W... »« Dell va augmenter considérablement le p...
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-12Grok se trompe encore. Le chatbot invente des histoires sur la tragédie en Australie.
15-12Le système d'intelligence artificielle a confondu une clarinette avec une arme à feu
12-12GPT 5.2 place la barre plus haut face à Gemini 3 Pro
12-12Mickey Mouse, Iron Man et bien d'autres dans les vidéos Sora : Disney s'associe à OpenAI
11-12Huawei conçoit ses propres accélérateurs d'IA ; les États-Unis réagissent en limitant leurs exportations.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
La Corée du Sud s'apprête à instaurer la première réglementation mondiale exhaustive sur l'intelligence artificielle
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classique enfin traduit en français
Google Google
Google supprime le rapport sur le Dark Web parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser
Programmation Programmation
Sora n'intéresse plus personne : l'application vidéo IA est-elle déjà ennuyeuse ?
Matériel Matériel
Dell va augmenter considérablement le prix de ses ordinateurs portables.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?