Sora n'intéresse plus personne : l'application vidéo IA est-elle déjà ennuyeuse ?

Publié le: 16/12/2025 @ 14:33:59: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le lancement de Sora , le réseau social dédié aux vidéos générées par l'IA, avait suscité un vif intérêt dans le secteur. L'application d' OpenAI , cependant, n'a pas réussi à transformer cette curiosité initiale en une utilisation régulière. Pour entrer plus dans le détail, les données recueillies par Sensor Tower , rapportées par le Financial Times , montrent une implication réduite et discontinue, avec un temps quotidien moyen qui ne dépasse pas 13 minutes . Le lancement de l'application autonome aux États-Unis , au Canada , au Japon , en Corée du Sud , à Taïwan , en Thaïlande et au Vietnam avait propulsé Sora en tête des classements de téléchargement. L'effet de nouveauté, cependant, s'est rapidement estompé. Les estimations font état d'environ 7 millions d'utilisateurs mensuels, mais seulement 25 % se connectent chaque jour, un chiffre bien loin du rythme des plateformes sociales établies, où l'utilisation quotidienne peut dépasser une heure. La structure du flux rappelle celle de TikTok et d'Instagram Reels, et exige une interaction constante. Le flux de contenu généré automatiquement, souvent perçu comme répétitif ou de faible valeur , ne parvient pas à instaurer une habitude quotidienne.
OpenAI a déjà annoncé un accord de licence avec Disney portant sur les personnages de Marvel , Pixar et Star Wars . L'intégration de ce contenu n'a cependant pas modifié la situation globale. Les créations inspirées par des esthétiques connues ont connu un succès mitigé, signe que le prestige des marques établies ne suffit pas à susciter l'intérêt. La question du droit d'auteur continue également de se poser, alimentée par des incidents remettant en cause l'utilisation de figures reconnaissables et d'œuvres protégées. Un autre facteur est le coût de production vidéo, bien supérieur à celui du texte, ce qui rend difficile la promotion d'une utilisation gratuite et durable. Dans ce contexte, les difficultés rencontrées par Sora pour trouver une orientation stable semblent être plus qu'un simple revers : elles illustrent la complexité de transformer la curiosité pour l'IA en une habitude qui perdure au-delà de l'enthousiasme initial.
