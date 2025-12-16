Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Dell va augmenter considérablement le prix de ses ordinateurs portables.
Publié le: 16/12/2025 @ 14:30:11: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDell, l'un des plus grands fabricants d'ordinateurs personnels, a informé ses employés d'une forte hausse imminente des prix sur une large gamme de produits, en raison d'une pénurie de mémoire vive (DRAM). Selon Business Insider, les problèmes d'approvisionnement en mémoire touchent désormais même les fabricants d'ordinateurs grand public. L'annonce de l'entreprise précise que des augmentations de prix sont également prévues pour ses gammes de produits professionnels, notamment ses ordinateurs portables et ses ordinateurs de bureau prêts à l'emploi. Cette hausse pourrait être l'une des plus importantes de ces dernières années, certaines sources indiquant que les prix des ordinateurs portables et des PC pourraient augmenter de plusieurs centaines de dollars. La pénurie ne se limite toutefois pas à la RAM : l'augmentation de la capacité de stockage sera également beaucoup plus coûteuse.

Le rapport indique qu'à partir de la semaine prochaine, le prix des nouveaux appareils Dell Pro et Pro Max, ordinateurs portables et de bureau, augmentera jusqu'à 230 $ selon la configuration de la mémoire. De plus, opter pour la version 128 Go pourrait entraîner une hausse de prix allant jusqu'à 765 $ par appareil, ce qui risque de surprendre les acheteurs. Les joueurs souhaitant davantage de stockage devront également faire face à une augmentation de prix significative. La situation ne devrait s'améliorer qu'en 2027, si les fabricants de mémoire augmentent leur capacité de production et parviennent à satisfaire la demande actuelle.
Sora n'intéresse plus personne : l'appl... »« Google a décidé de rendre le Tensor G6...
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-12Les analystes prévoient une hausse des prix des disques durs
15-128 Go de RAM redeviennent la norme sur les ordinateurs portables. La pénurie de mémoire bouleverse le marché.
15-12Des données stockées des milliards d'années. La mémoire 5D sur verre se rapproche.
05-12Le NVIDIA chinois, fait son entrée en bourse. Les cartes graphiques à plus de 30 cœurs pourraient bientôt alimenter le monde entier.
03-12WebGPU est disponible dans tous les principaux navigateurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
La Corée du Sud s'apprête à instaurer la première réglementation mondiale exhaustive sur l'intelligence artificielle
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International (PS5) : Un classique enfin traduit en français
Google Google
Google supprime le rapport sur le Dark Web parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser
Programmation Programmation
Sora n'intéresse plus personne : l'application vidéo IA est-elle déjà ennuyeuse ?
Matériel Matériel
Dell va augmenter considérablement le prix de ses ordinateurs portables.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?