Dell va augmenter considérablement le prix de ses ordinateurs portables.

Dell, l'un des plus grands fabricants d'ordinateurs personnels, a informé ses employés d'une forte hausse imminente des prix sur une large gamme de produits, en raison d'une pénurie de mémoire vive (DRAM). Selon Business Insider, les problèmes d'approvisionnement en mémoire touchent désormais même les fabricants d'ordinateurs grand public. L'annonce de l'entreprise précise que des augmentations de prix sont également prévues pour ses gammes de produits professionnels, notamment ses ordinateurs portables et ses ordinateurs de bureau prêts à l'emploi. Cette hausse pourrait être l'une des plus importantes de ces dernières années, certaines sources indiquant que les prix des ordinateurs portables et des PC pourraient augmenter de plusieurs centaines de dollars. La pénurie ne se limite toutefois pas à la RAM : l'augmentation de la capacité de stockage sera également beaucoup plus coûteuse.
Le rapport indique qu'à partir de la semaine prochaine, le prix des nouveaux appareils Dell Pro et Pro Max, ordinateurs portables et de bureau, augmentera jusqu'à 230 $ selon la configuration de la mémoire. De plus, opter pour la version 128 Go pourrait entraîner une hausse de prix allant jusqu'à 765 $ par appareil, ce qui risque de surprendre les acheteurs. Les joueurs souhaitant davantage de stockage devront également faire face à une augmentation de prix significative. La situation ne devrait s'améliorer qu'en 2027, si les fabricants de mémoire augmentent leur capacité de production et parviennent à satisfaire la demande actuelle.
