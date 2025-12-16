Se connecter  
Google a décidé de rendre le Tensor G6 très puissant.
Publié le: 16/12/2025 @ 14:29:42: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLe processeur Tensor G5 de Google a suscité la controverse en ligne : s'il remplit ses fonctions, ses performances restent modestes comparées à celles de la plupart de ses concurrents haut de gamme. Le processeur Dimensity 9500 de MediaTek, par exemple, apparaît bien plus convaincant, offrant des performances exceptionnelles. Il surpasse largement le Tensor G5 dans les tests de performance, notamment grâce à ses choix architecturaux audacieux et à la volonté d'expérimentation du fabricant. Il semblerait d'ailleurs que cette audace du Dimensity 9500 commence à influencer l'équipe en charge des processeurs Tensor chez Google. Le futur Tensor G6 devrait s'inspirer de deux concepts clés du Dimensity 9500, ce qui pourrait modifier profondément l'approche de l'entreprise concernant ses propres solutions.

Par exemple, le fabricant souhaite abandonner les cœurs à faible consommation pour se concentrer sur les cœurs hautes performances. Cette solution, déjà utilisée par de grands fabricants de puces, est intéressante, mais il convient de noter que le recours exclusif aux cœurs hautes performances entraîne généralement une décharge rapide de la batterie et une augmentation de la température du boîtier. Bien sûr, des batteries au silicium et des systèmes de refroidissement avancés permettraient de remédier à ce problème, mais pour l'instant, la transition abrupte de Google vers une nouvelle architecture semble trop risquée. Il sera intéressant d'observer les résultats finaux, notamment en conditions réelles d'utilisation.
