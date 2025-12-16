Se connecter  
L'iPhone 20 sera doté d'un écran OLED inhabituel.
Publié le: 16/12/2025 @ 14:29:09: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon des sources internes, l'iPhone 20 sera un modèle commémoratif, célébrant le 20e anniversaire de la sortie du premier smartphone d'Apple en 2007. Un analyste senior d'Omdia affirme que la firme de Cupertino a l'intention de faire l'impasse sur l'appellation iPhone 19. Heureusement, ce changement de nom ne sera pas le seul, car des rumeurs précédentes laissaient déjà entendre que l'appareil, dont la sortie est prévue au troisième trimestre 2027, arborera un design entièrement sans bordures ni encoche visible. D'après les dernières informations, Apple pourrait également opter pour un design incurvé sur les quatre côtés, et LG s'y prépare déjà en investissant massivement dans sa production d'écrans, même si la mise en œuvre de cette idée s'avérera bien plus complexe qu'il n'y paraît.

L'écran sans bordures de l'iPhone 20 sera radicalement différent des solutions précédentes. Selon Dealsite, ses quatre coins seront incurvés, ce qui obligera les circuits intégrés à se courber autour du cadre. Pour ce faire, la couche de TFE protégeant la dalle OLED de l'humidité devra être considérablement amincie. De plus, le concept « tout écran » ne sera considéré comme abouti que lorsque la caméra frontale, le système TrueDepth et tous les composants associés seront entièrement intégrés sous l'écran. Il s'agit là d'un véritable défi, car aucune technologie disponible sur le marché ne répond actuellement aux exigences du constructeur. Cependant, la situation pourrait évoluer dans les prochaines années.
