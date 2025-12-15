Se connecter  
Les analystes prévoient une hausse des prix des disques durs
Publié le: 15/12/2025 @ 16:33:57: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLes chaînes d'approvisionnement en stockage sont actuellement soumises à une pression considérable, ce qui explique la forte hausse des prix des disques durs (HDD) constatée par un récent rapport d'analystes de marché. Cette croissance de la demande est principalement due à la construction à grande échelle de centres de données à travers le monde, avec une demande particulièrement élevée de disques durs aux États-Unis. L'intelligence artificielle étant impossible sans données, les fournisseurs de services cloud s'appuient sur les disques durs pour stocker d'énormes quantités d'informations, car ils restent le support de stockage le plus rentable et le plus efficace. Les centres de données stockent des volumes de données atteignant l'exaoctet et comprennent des ensembles de données collectés sur le réseau, des sauvegardes de données traitées, des journaux d'inférence et d'autres documents connexes.

À l'instar de la mémoire dédiée à l'IA, les disques durs (HDD) ont récemment connu une adoption massive, exerçant une forte pression sur les fabricants. Ces derniers laissent désormais entendre que la demande commence à dépasser l'offre et, surtout, que d'ici 2026, ce problème pourrait s'étendre au-delà du secteur des entreprises et toucher le marché grand public. Compte tenu des besoins croissants en matière d'inférence dans les centres de données d'IA, l'utilisation des disques durs ne fera que croître avec l'expansion de l'infrastructure. Cela signifie que le prix des disques conventionnels va lui aussi exploser prochainement, même si, jusqu'à récemment, les analystes estimaient que les hausses de prix des SSD et de la RAM n'affecteraient pas les disques durs, car il s'agit de produits totalement différents.
