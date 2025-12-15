Mega Man Dual Override : Un nouvel épisode 2D prévu pour 2027

Publié le: 15/12/2025 @ 15:48:24: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La scène des Game Awards 2025 a accueilli une annonce que les fans attendaient depuis des années : le retour de Mega Man avec Mega Man Dual Override . Capcom a surpris le public en dévoilant ce nouveau titre grâce à une courte mais percutante bande-annonce de gameplay, confirmant ainsi que la série historique de jeux de plateforme d'action 2D n'a pas été oubliée. Malgré le peu d'informations disponibles, l'annonce a captivé la communauté, désormais impatiente de suivre l'évolution de ce nouveau chapitre, prévu pour 2027 sur la quasi-totalité des plateformes majeures. La courte vidéo, d'une durée de quelques secondes seulement, offrait un aperçu de la direction artistique et du gameplay : des graphismes cartoonesques, des mouvements rapides, des ennemis emblématiques et des phases de plateforme parsemées d'échelles et de supports mobiles. C'est un retour aux sources de la série, où l'essence même du jeu – le timing, la précision et la maîtrise des schémas d'attaque des robots – est préservée. Les premières images révèlent des décors futuristes et un rythme de jeu dynamique, conformément à la promesse de « surmonter les obstacles et éliminer des légions de robots », comme annoncé lors de la présentation officielle. Bien que les séquences de jeu présentées soient encore en développement, l'objectif du studio est clair : rassurer les fans quant à la vitalité de la franchise. L'équipe de développement souhaitait annoncer le projet au plus vite afin de réaffirmer que Mega Man demeure une priorité pour Capcom. Cette décision a ravivé l'enthousiasme de la communauté, qui réclamait depuis longtemps un nouvel opus de la série principale. Avec une sortie prévue au plus tôt en 2027 et des informations qui arriveront progressivement, Mega Man Dual Override représente une promesse de continuité et de renouveau : un titre qui vise à respecter la tradition du jeu de plateforme d’action 2D, tout en introduisant de nouveaux défis et scénarios pour un héros qui ne cesse d’évoluer.
