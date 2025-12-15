Se connecter  
Star Wars : Fate of the Old Republic annoncé, une suite spirituelle à KOTOR
Publié le: 15/12/2025 @ 15:41:03: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAnnoncé en grande pompe lors des Game Awards 2025 , Star Wars: Fate of the Old Republic est un nouveau jeu de rôle et d'action narratif solo se déroulant durant l'ère de l'Ancienne République, l'une des périodes les plus fascinantes et les moins explorées de la saga. Développé par Arcanaut Studios en collaboration avec Lucasfilm Games, le jeu porte la signature de Casey Hudson, figure emblématique du secteur, réalisateur du premier Star Wars: Knights of the Old Republic et de la trilogie Mass Effect. Un pedigree qui a immédiatement suscité l'intérêt des fans. La bande-annonce, dévoilée en avant-première lors de l'événement, s'ouvre sur un vaisseau spatial traversant la galaxie avant d'atterrir sur une planète rocheuse et pluvieuse. Un gigantesque vaisseau se profile à l'arrière-plan, tandis que l'héroïne, dans un ultime mouvement, allume son sabre laser, confirmant ainsi que l'action se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les images ne révèlent ni les mécaniques de jeu ni la structure de l'expérience, mais elles instaurent une atmosphère sombre et évocatrice, à l'image d'une République en équilibre entre déclin et renaissance. L'équipe décrit ce titre comme un « successeur spirituel » de KOTOR, mettant l'accent sur une narration captivante et un système de choix significatifs. Chaque décision contribuera à définir le parcours moral du joueur, le menant du côté lumineux ou obscur de la Force. Arcanaut Studios, composé de développeurs et de scénaristes chevronnés, ambitionne de créer une aventure épique où les choix du joueur façonneront l'équilibre de la galaxie. Aucune date de sortie officielle ni plateforme n'ont encore été annoncées, et de plus amples détails sur le gameplay seront dévoilés dans les années à venir.

