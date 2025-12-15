Se connecter  
Remedy annonce Control Resonant avec une date de sortie
Publié le: 15/12/2025 @ 15:39:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosRemedy Entertainment revient à l'univers de Control avec Control Resonant , la suite très attendue qui marque la transition entre Jesse Faden et son frère Dylan au cœur du récit. Dévoilé lors des Game Awards avec une première bande-annonce , ce nouveau titre présente un Manhattan méconnaissable, déformé par des forces cosmiques qui perturbent la gravité et redessinent l'architecture urbaine, transformant la ville en un champ de bataille paranormal. Après des années de captivité, Dylan est envoyé par le Bureau Fédéral de Contrôle au cœur de cette crise : une mission mêlant salut, quête personnelle et désir de retrouver Jesse, tout en tentant de comprendre le lien obscur qui l'unit au chaos qui dévore la réalité. Control Resonant représente l'évolution la plus ambitieuse de la formule Remedy : un RPG d'action à la troisième personne en monde ouvert à embranchements multiples, offrant des zones librement explorables, des missions optionnelles, des événements dynamiques et une grande variété de styles de combat. L'objectif est d'offrir une liberté totale au joueur quant à la manière dont il façonne la progression, les capacités et le style de jeu de Dylan. Ses pouvoirs surnaturels et son arsenal, extensibles grâce à un système de progression poussé, permettent d'adopter des stratégies diverses pour chaque affrontement : de la force brute à la manipulation de l'environnement, de l'extrême mobilité à la précision tactique.



Au cœur du gameplay se trouve l'Aberrant, une arme polymorphe capable de se transformer en un marteau dévastateur, en deux lames rapides et en d'autres configurations en temps réel. Combiné aux pouvoirs de Dylan, ce mécanisme promet des combats physiques, frénétiques et imprévisibles, fidèles au style caractéristique de la franchise. Chaque affrontement devient une expérience chaotique, avec des ennemis surnaturels et des options de personnalisation qui rendent le monde vivant, étrange et offrent une rejouabilité exceptionnelle. L'un des aspects les plus remarquables est l'accessibilité narrative : bien que lié au premier Control, Resonant est conçu comme une nouvelle porte d'entrée vers l'univers du Bureau fédéral de contrôle. Les joueurs aguerris y retrouveront des références et des liens avec le parcours de Jesse, tandis que les nouveaux venus pourront s'immerger dans l'histoire sans connaissances préalables, en se lançant dans une aventure indépendante mais néanmoins cohérente avec la mythologie de la saga. Prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Control Resonant promet d'être le projet le plus ambitieux de Remedy à ce jour. Plus ouvert, plus dynamique et plus surréaliste, il promet également, comme l'annoncent les développeurs, de devenir encore plus étrange.
