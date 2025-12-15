Test REDEX - Console Edition (PS5) - Jouez les Rambo ... au ralenti

Publié le: 15/12/2025 @ 15:34:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Adapté sur consoles par NipoBox, REDEX est un shoot'em up 2D avec quelques phases de plateforme, mêlant survie et tower defense, le tout dans un style minimaliste. En effet, le scénario est quasi inexistant et le protagoniste manque de profondeur. On sait seulement qu'on affronte une organisation criminelle impitoyable (qui se fait passer pour tout autre chose) et qu'on est livré à soi-même. C'est un peu à la Rambo, mais avec beaucoup moins de panache cinématographique. Même le style graphique, que nous explorerons plus en détail dans la section dédiée, ne suffit pas à définir ce titre, qui s'inscrit dans un catalogue déjà bien fourni de jeux similaires. En réalité, REDEX est sorti initialement sur Steam en novembre 2020 et arrive seulement sur consoles. Dommage que les commandes ne soient pas des plus ergonomiques, comme nous le verrons plus loin. Quant à sa durée de vie, le jeu nécessite plusieurs parties, car terminer une zone du premier coup n'est pas chose aisée. Le jeu propose quatre environnements, chacun avec son propre univers et ses ennemis, sans oublier les incontournables boss. Comme vous pourrez le constater sur les images partagées, il est difficile de distinguer précisément ce qui se passe à l'écran. Néanmoins, le titre offre une aventure d'action en arène intense et palpitante, que nous allons maintenant explorer plus en détail. REDEX est un jeu de tir à la troisième personne en 2D avec des mécaniques de tower defense et des vagues d'ennemis. Chaque zone est relativement autonome ; vous devez donc tenir le plus longtemps possible face aux hordes d'ennemis qui vous canarderont sans pitié ni stratégie. Pour vous aider, outre l'arme que vous choisissez au début, vous ne disposerez que d'un seul système avec lequel interagir : l'argent récupéré sur les cadavres. Cet argent permet d'acheter des grenades, de nouvelles armes, de déployer des tourelles, d'appeler des renforts, d'améliorer vos défenses et bien plus encore. Malheureusement, chaque commande nécessite un délai de livraison… et impossible de savoir où elle sera livrée. Le colis est largué par un hélicoptère de soutien ; il nous appartient alors de le récupérer et, surtout, de prendre quelques secondes pour l'ouvrir et nous équiper du contenu commandé.
Liens
Lire l'article (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité