Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
macOS Tahoe 26.2 apporte l'anneau lumineux qui transforme les appels vidéo sur Mac
Publié le: 15/12/2025 @ 14:58:30: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa sortie de macOS Tahoe 26.2 apporte de nouvelles fonctionnalités particulièrement intéressantes pour les professionnels de la création et de la technique . Cette mise à jour, qui fait suite à plusieurs semaines de tests, vise à améliorer l'expérience utilisateur au quotidien, tout en prenant en compte les besoins des utilisateurs professionnels. La fonctionnalité Edge Light est la nouveauté la plus remarquable. Elle crée un anneau lumineux virtuel sur l'écran de votre Mac pendant les appels vidéo, ce qui est pratique pour éclairer votre visage sans avoir besoin d'éclairage externe. Edge Light s'intègre également aux plateformes de streaming web et vous permet de régler l'intensité , la largeur et la température du faisceau. Le comportement de l'anneau s'adapte aux mouvements du curseur : lorsque le pointeur survole une partie de l'effet, celle-ci s'assombrit pour laisser apparaître les éléments sous-jacents. Cette fonctionnalité nécessite un Mac équipé d'une puce Apple Silicon et active automatiquement l'éclairage sur les modèles 2024 et ultérieurs lorsque la luminosité ambiante est faible .

Cette mise à jour introduit également un système à faible latence permettant de connecter plusieurs Mac via Thunderbolt 5. Ceci crée un cluster entre les machines, utile pour les flux de travail nécessitant une communication rapide entre les nœuds. De plus, les Mac équipés de processeurs M5 bénéficient d'un accès complet à MLX , une bibliothèque utilisée dans le développement d'outils d'apprentissage automatique basés sur des modèles , ce qui simplifie leur gestion. L'intégration de ces fonctionnalités est une opération de niveau professionnel, bien que sa portée demeure limitée. Ces changements ont toutefois un impact direct sur les utilisateurs qui travaillent simultanément sur plusieurs Mac ou qui développent des solutions reposant sur des calculs complexes. Apple intègre également des correctifs et des améliorations de performances, y compris pour plusieurs plateformes. Parmi ceux-ci figure la gestion des rappels avec l' option Urgent : en activant ce paramètre, le système déclenche l'alarme standard pour vous rappeler la tâche que vous avez définie.
« Plus de 400 nouveaux thèmes débarquent...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-12L'iPhone Air a perdu la moitié de son prix en dix semaines.
03-12L'iPhone 17e devrait être commercialisé au printemps 2026.
02-12L'iPhone Fold sera doté d'une nouvelle puce et d'écrans impressionnants.
25-11L'iPad mini 8 sera doté d'un écran OLED.
19-11L'iPhone 18 ne sera dévoilé qu'au printemps 2027.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
macOS Tahoe 26.2 apporte l'anneau lumineux qui transforme les appels vidéo sur Mac
Microsoft Microsoft
Plus de 400 nouveaux thèmes débarquent sur le Microsoft Store
Musique Musique
Vous écrivez, Spotify joue : les playlists générées automatiquement sont là.
Programmation Programmation
Grok se trompe encore. Le chatbot invente des histoires sur la tragédie en Australie.
Microsoft Microsoft
Microsoft installe Copilot sur les téléviseurs LG sans le consentement de l'utilisateur
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?