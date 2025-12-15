macOS Tahoe 26.2 apporte l'anneau lumineux qui transforme les appels vidéo sur Mac

La sortie de macOS Tahoe 26.2 apporte de nouvelles fonctionnalités particulièrement intéressantes pour les professionnels de la création et de la technique . Cette mise à jour, qui fait suite à plusieurs semaines de tests, vise à améliorer l'expérience utilisateur au quotidien, tout en prenant en compte les besoins des utilisateurs professionnels. La fonctionnalité Edge Light est la nouveauté la plus remarquable. Elle crée un anneau lumineux virtuel sur l'écran de votre Mac pendant les appels vidéo, ce qui est pratique pour éclairer votre visage sans avoir besoin d'éclairage externe. Edge Light s'intègre également aux plateformes de streaming web et vous permet de régler l'intensité , la largeur et la température du faisceau. Le comportement de l'anneau s'adapte aux mouvements du curseur : lorsque le pointeur survole une partie de l'effet, celle-ci s'assombrit pour laisser apparaître les éléments sous-jacents. Cette fonctionnalité nécessite un Mac équipé d'une puce Apple Silicon et active automatiquement l'éclairage sur les modèles 2024 et ultérieurs lorsque la luminosité ambiante est faible .
Cette mise à jour introduit également un système à faible latence permettant de connecter plusieurs Mac via Thunderbolt 5. Ceci crée un cluster entre les machines, utile pour les flux de travail nécessitant une communication rapide entre les nœuds. De plus, les Mac équipés de processeurs M5 bénéficient d'un accès complet à MLX , une bibliothèque utilisée dans le développement d'outils d'apprentissage automatique basés sur des modèles , ce qui simplifie leur gestion. L'intégration de ces fonctionnalités est une opération de niveau professionnel, bien que sa portée demeure limitée. Ces changements ont toutefois un impact direct sur les utilisateurs qui travaillent simultanément sur plusieurs Mac ou qui développent des solutions reposant sur des calculs complexes. Apple intègre également des correctifs et des améliorations de performances, y compris pour plusieurs plateformes. Parmi ceux-ci figure la gestion des rappels avec l' option Urgent : en activant ce paramètre, le système déclenche l'alarme standard pour vous rappeler la tâche que vous avez définie.
