Plus de 400 nouveaux thèmes débarquent sur le Microsoft Store

La nouvelle section Thèmes du Microsoft Store constitue l'un des changements les plus marquants dans l' expérience de personnalisation de Windows . Cette collection élargit les possibilités de modification de l'interface grâce à un catalogue qui s'enrichit et se met à jour régulièrement. Cette initiative élargit les options déjà connues des utilisateurs du système, en offrant un point d'accès organisé à des collections thématiques conçues pour différents profils, allant des passionnés de jeux vidéo à ceux qui préfèrent des ambiances plus sobres. La section Thèmes propose plus de 400 suggestions, dont plus de 35 nouvelles. Chaque thème comprend une combinaison d'arrière-plans et de couleurs d'accentuation, conçue pour évoluer au fil du temps et offrir un environnement visuel cohérent. Les collections vont du contenu lié aux jeux vidéo, comme Sea of Thieves ou World of Warships , à des offres plus artistiques telles que Ethereal Escapes ou Geometric Tales . Les ensembles inspirés par la nature ne manquent pas, comme World National Parks , ni les solutions développées par des partenaires tels que Razer avec le thème Razer Axon . Le catalogue comprend également des collections telles que Luminous Flow , Mountain Dwellings , Dreamscapes , Blooming Dimensions , Neon Dreams et Opaline , offrant une gamme de styles couvrant des décors abstraits, des paysages et des motifs géométriques.
Les thèmes sont gérés via les Paramètres Windows , où vous pouvez consulter, organiser et passer d'une collection à l'autre. Ce processus simplifie la procédure par rapport à la méthode précédente et utilise une interface familière. Microsoft souligne également que le Microsoft Store propose des applications permettant de personnaliser l'interface. Parmi celles-ci, on trouve TranslucentTB , qui modifie la barre des tâches, Lively Wallpaper , qui permet d'utiliser des fonds d'écran animés, et Seelen UI , qui offre des options de configuration supplémentaires. L'entreprise affirme que l'objectif est de rendre la personnalisation accessible à tous les utilisateurs, sans introduire de procédures complexes ni d'outils distincts du système d'exploitation. Cette nouvelle section ne se limite pas à la distribution de thèmes déjà disponibles. Microsoft invite également les créateurs à soumettre de nouveaux thèmes via un formulaire en ligne dédié. Pour faire part de vos commentaires sur le fonctionnement de cette section, nous vous invitons à utiliser le Hub de commentaires , accessible via le raccourci clavier WIN + F .
