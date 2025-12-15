Vous écrivez, Spotify joue : les playlists générées automatiquement sont là.

Spotify teste une nouvelle fonctionnalité visant à redéfinir la relation entre l'algorithme et les auditeurs. Ce test, lancé dans un seul pays, introduit une approche différente de la création de playlists, basée sur des commandes en langage naturel . Cette nouvelle fonctionnalité intéressera les utilisateurs Premium et promet une utilisation plus consciente de l' historique d'écoute , le transformant en un outil de personnalisation beaucoup plus flexible. Cette fonctionnalité, appelée « Playlist suggérée » , utilise l'intégralité de votre historique d'écoute pour créer des playlists reflétant vos goûts et préférences récents, enregistrés depuis votre première utilisation du service. Le système interprète vos demandes et les traduit en playlists cohérentes, même lorsque les requêtes sont complexes. Par exemple, vous pouvez demander de la musique d' artistes populaires des dix dernières années , ou une sélection conçue pour une activité physique spécifique, en précisant la durée, le genre et le tempo des morceaux. L'interface vous permet également de modifier les critères de recherche pour affiner les résultats.
Chaque chanson suggérée est accompagnée d'une explication justifiant son choix par le système, un détail qui rend le mécanisme de recommandation plus transparent. Les listes de lecture générées peuvent être mises à jour quotidiennement ou hebdomadairement , sans intervention manuelle. Un espace nommé « Idées » propose des idées prêtes à l'emploi pour ceux qui manquent d'inspiration, tout en permettant aux utilisateurs de répondre aux demandes. Actuellement, l'essai est limité à la Nouvelle-Zélande , disponible uniquement en anglais et réservé aux abonnés Premium. Spotify n'a pas indiqué de date pour un éventuel déploiement sur d'autres marchés.
