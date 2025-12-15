Se connecter  
Grok se trompe encore. Le chatbot invente des histoires sur la tragÃ©die en Aust...
PubliÃ© le: 15/12/2025 @ 14:54:11: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationGrok suscite une nouvelle fois la polÃ©mique. L'IA d'Elon Musk a dÃ©jÃ  insultÃ© des personnalitÃ©s politiques par le passÃ©, et voilÃ  qu'elle fournit Ã  nouveau des informations fausses ou hors sujet. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois que Grok diffuse de la dÃ©sinformation. En septembre, aprÃ¨s la mort de Charlie Kirk, un chatbot crÃ©Ã© par la sociÃ©tÃ© d'Elon Musk, interrogÃ© sur la possibilitÃ© que le militant amÃ©ricain ait survÃ©cu Ã  l'attaque, a rÃ©pondu : Â« Charlie Kirk prend la chose avec humour ; il a dÃ©jÃ  affrontÃ© des publics bien plus hostiles. Oui, il s'en sortira sans problÃ¨me. Â» Lorsque des internautes ont fait remarquer que Kirk avait reÃ§u une balle dans le cou, Grok a prÃ©tendu qu'il s'agissait simplement d'une Â« vidÃ©o humoristique avec effets spÃ©ciaux Â». Cette fois-ci, Grok a suscitÃ© la polÃ©mique suite Ã  une attaque survenue sur la plage de Bondi Ã  Sydney, en Australie. Lors d'un Ã©vÃ©nement marquant le dÃ©but des festivitÃ©s de Hanoukka, une fusillade a Ã©clatÃ©. Au moins douze personnes ont perdu la vie sur place, et une vidÃ©o montrant un homme s'emparant d'une arme Ã  feu a commencÃ© Ã  circuler en ligne. Ces images sont Ã  l'origine des erreurs commises par Grok par la suite. Le chatbot peine Ã  identifier correctement la personne dans la vidÃ©o. De nombreuses rÃ©ponses donnent un nom diffÃ©rent ou dÃ©crivent la situation de maniÃ¨re factuellement inexacte. Certaines rÃ©ponses sont complÃ¨tement hors sujet, Grok abordant ensuite des sujets liÃ©s aux conflits au Moyen-Orient.

Les rÃ©ponses de Grok indiquent que l'IA peine Ã  distinguer correctement des informations similaires. Le chatbot confond parfois les Ã©vÃ©nements de Bondi Beach avec d'autres incidents survenus aux Ã‰tats-Unis, comme la fusillade de l'universitÃ© Brown. Dans ses rÃ©ponses, il combine les deux Ã©vÃ©nements en un seul rÃ©cit, ce qui contribue Ã  la confusion des utilisateurs. La sociÃ©tÃ© xAI, responsable de Grok, n'a pas encore publiÃ© de dÃ©claration officielle Ã  ce sujet. On ignore si ces erreurs sont dues Ã  des problÃ¨mes techniques temporaires ou si elles sont apparues aprÃ¨s les derniÃ¨res mises Ã  jour. Quoi qu'il en soit, cet incident ternit une nouvelle fois l'image du chatbot. Par le passÃ©, Grok s'est montrÃ© prompt Ã  insulter les personnalitÃ©s politiques, mais il commet ici des erreurs manifestement inadmissibles.
