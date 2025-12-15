Microsoft installe Copilot sur les téléviseurs LG sans le consentement de l'utilisateur

La controverse autour de Copilot sous Windows 11 est loin d'être apaisée, et Microsoft semble vouloir aller encore plus loin. Cette fois-ci, son intelligence artificielle s'est invitée… sur les téléviseurs. D'après des témoignages d'utilisateurs de Reddit l'application Microsoft Copilot a été installée sur des téléviseurs LG fonctionnant sous webOS via une mise à jour logicielle, sans possibilité de désinstallation. L'utilisateur Reddit u/defjam16 a constaté l'apparition de l'application Copilot AI sur son téléviseur LG après une mise à jour système. Impossible de la désinstaller : il faut l'ignorer. Cet exemple illustre une fois de plus que l'intégration de l'IA dans les appareils du quotidien n'est plus une option, mais une nécessité pour les fabricants. Le principal problème réside dans l'absence de réponse claire quant à la fonction de Copilot sur un téléviseur. Microsoft n'a fourni aucune information officielle concernant les fonctionnalités de l'application sur webOS. En théorie, elle pourrait répondre à des questions, faciliter la recherche de contenu et s'intégrer à d'autres services, mais pour l'instant, elle semble davantage relever d'une démonstration de force que d'une réelle utilité pour les utilisateurs.
Tout porte à croire que Microsoft étend activement la portée de Copilot, en faisant la plateforme de référence pour les requêtes basées sur l'IA. La télévision est un autre écran sur lequel l'entreprise souhaite être présente. Il est également intéressant de noter que webOS est basé sur Linux, ce qui pourrait indiquer une préparation à un déploiement plus large de Copilot dans les environnements Linux. Ceci est d'autant plus pertinent que Linux détient déjà environ 3 % de parts de marché sur le marché des ordinateurs personnels. Si la stratégie de Microsoft porte ses fruits, l'application Copilot dédiée pourrait également être déployée sur d'autres systèmes de téléviseurs connectés. C'est une mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs, notamment ceux qui ne souhaitent pas que leur téléviseur effectue des opérations liées à l'intelligence artificielle ou collecte des données supplémentaires. Il est important de noter que les téléviseurs LG ont déjà utilisé des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. La fonction « Live Plus » reconnaît le contenu affiché à l'écran et utilise ces informations pour personnaliser les recommandations et les publicités. Le fabricant parle d'une « expérience visuelle améliorée », mais les utilisateurs de Reddit s'inquiètent du respect de la vie privée. Heureusement, cette fonction peut être désactivée dans les paramètres.
Cette situation démontre que les téléviseurs modernes ressemblent de plus en plus à des ordinateurs connectés à Internet, avec leur propre écosystème d'applications et de services. Le problème est que les utilisateurs perdent souvent le contrôle sur le contenu de leur appareil. Copilot pour TV pourrait annoncer une ère où même le changement de chaîne sera géré par un « assistant intelligent », qu'on le veuille ou non.
