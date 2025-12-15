Se connecter  
8 Go de RAM redeviennent la norme sur les ordinateurs portables. La pÃ©nurie de ...
PubliÃ© le: 15/12/2025 @ 14:51:37: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielDes analyses sectorielles rÃ©centes indiquent que les pÃ©nuries de mÃ©moire vive (DRAM) ont atteint un niveau critique pour les fabricants. Les problÃ¨mes liÃ©s Ã  ces approvisionnements limitÃ©s commencent Ã  impacter directement les configurations matÃ©rielles et les politiques tarifaires des grandes marques. Il apparaÃ®t de plus en plus Ã©vident que les ordinateurs portables dotÃ©s de 8 Go de RAM redeviendront l'offre dominante, mÃªme sur le segment milieu de gamme. Les fabricants d'ordinateurs adaptent leurs stratÃ©gies aux rÃ©alitÃ©s du marchÃ© des semi-conducteurs. Au lieu d'augmenter la capacitÃ© de mÃ©moire des configurations standard, ils privilÃ©gient la continuitÃ© de l'approvisionnement et la rentabilitÃ©. Il en rÃ©sulte des prix plus Ã©levÃ©s pour les modÃ¨les dotÃ©s de plus de RAM et un transfert progressif des spÃ©cifications les plus avancÃ©es vers le segment haut de gamme. Les Ã©tudes de marchÃ© indiquent que des fabricants comme Dell ont dÃ©jÃ  commencÃ© Ã  appliquer des hausses de prix significatives. Ces hausses sont particuliÃ¨rement marquÃ©es pour les configurations dotÃ©es d'une grande capacitÃ© de mÃ©moire intÃ©grÃ©e, dont les prix se rapprochent de ceux auparavant rÃ©servÃ©s aux Ã©quipements professionnels. Les analystes de TrendForce estiment que ces tarifs sont dÃ©connectÃ©s des rÃ©alitÃ©s actuelles du marchÃ© grand public. Le segment des ordinateurs portables de milieu de gamme, qui reprÃ©sente le plus gros volume de ventes, devient un terrain de compromis majeur. Selon les prÃ©visions, les configurations avec 8 Go de RAM seront de plus en plus proposÃ©es, considÃ©rÃ©es comme une solution pour maintenir la stabilitÃ© de la chaÃ®ne d'approvisionnement et Ã©viter les ruptures de stock soudaines.

TrendForce souligne que les dÃ©cisions actuelles ne sont pas temporaires. Les fabricants prÃ©voient des ajustements Ã  long terme de leurs offres, se prÃ©parant Ã  de nouvelles fluctuations des prix de la mÃ©moire, qui pourraient s'intensifier au deuxiÃ¨me trimestre 2026. Des entreprises comme Lenovo ont longtemps bÃ©nÃ©ficiÃ© d'importants stocks de DRAM, leur permettant de limiter les hausses de prix. Cependant, cette marge de manÅ“uvre commence Ã  s'amenuiser et les pressions sur les coÃ»ts deviennent de plus en plus difficiles Ã  ignorer. ConcrÃ¨tement, cela se traduit par un retour Ã  des configurations matÃ©rielles plus classiques et une diversification significative des offres. La situation du marchÃ© de la mÃ©moire DRAM influence Ã©galement les politiques de mise Ã  niveau des ordinateurs portables. De plus en plus de fabricants appliquent des tarifs pour les mises Ã  niveau de mÃ©moire comparables Ã  ceux pratiquÃ©s auparavant par Apple. Par exemple, le surcoÃ»t de 550 $ pour le passage de 16 Ã  32 Go de mÃ©moire LPDDR5X sur certains modÃ¨les Dell. Ces prix incitent de nombreux clients Ã  renoncer aux configurations supÃ©rieures lors de l'achat.

Ce changement a Ã©galement des rÃ©percussions sur les dÃ©veloppeurs de logiciels. Microsoft avait Ã©tabli 16 Go de RAM comme configuration minimale requise pour les ordinateurs certifiÃ©s Copilot en 2025. Cependant, les nouvelles rÃ©alitÃ©s du marchÃ© laissent penser que les dÃ©veloppeurs pourraient Ãªtre contraints de se concentrer sur l'optimisation des applications pour des quantitÃ©s de mÃ©moire disponible plus faibles.
