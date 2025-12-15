La start-up britannique SPhotonix affirme que sa technologie de mémoire 5D futuriste quitte désormais les laboratoires et s'apprête à être déployée à grande échelle. L'entreprise annonce des installations pilotes de stockage à froid en verre dans des centres de données au cours des deux prochaines années. Il s'agit d'une étape ambitieuse vers un archivage de données dont la durée de vie est estimée à des milliards d'années. La solution SPhotonix repose sur un disque de silice fondue, où les données sont enregistrées à l'aide d'impulsions laser femtoseconde ultracourtes. L'information est encodée dans des nanostructures au sein du verre et lue optiquement grâce à la lumière polarisée. Cette technologie, baptisée « Cristal de mémoire 5D », enregistre les données non seulement en trois dimensions spatiales (x, y, z), mais aussi en fonction de l'orientation et de l'intensité des nanostructures. Selon le fabricant, un seul disque de verre de 5 pouces peut stocker jusqu'à 360 To de données, et le support lui-même devrait conserver son intégrité pendant 13,8 milliards d'années, soit l'âge estimé de l'univers. Les prototypes actuels ne sont pas particulièrement rapides. Les vitesses d'écriture avoisinent les 4 Mo/s et les vitesses de lecture approchent les 30 Mo/s. Ces performances sont nettement inférieures à celles des systèmes d'archivage actuels, mais SPhotonix prévoit d'atteindre 500 Mo/s en écriture comme en lecture d'ici trois à quatre ans.
Les premiers systèmes ne seront pas bon marché. L'entreprise estime le coût du graveur à environ 30 000 $ et celui du lecteur à 6 000 $. Le lecteur portable, prêt à l'emploi sur le terrain, devrait être disponible d'ici 18 mois. À ce jour, SPhotonix a levé 4,5 millions de dollars et travaille à passer du niveau de maturité technologique 5 (TRL 5) au TRL 6, ce qui implique des tests en conditions réelles d'utilisation. SPhotonix souligne que ses supports sont naturellement isolés du réseau électrique et ne nécessitent aucune alimentation pour le stockage des données. Ils sont donc particulièrement intéressants pour les archives où une latence d'accès de quelques secondes seulement est acceptable. L'entreprise cible ainsi les applications où la durabilité et la sécurité, et non la vitesse, sont primordiales. Le principal défi reste de passer des démonstrations impressionnantes de densité de stockage à des performances système réelles et compétitives. Si SPhotonix tient ses promesses, la mémoire 5D sur verre pourrait devenir un élément clé de l'archivage de données. Dans le cas contraire, elle restera une technologie de niche, s'adressant principalement aux présentations.
