Nintendo améliore les paramètres HDR sur la Switch 2 en mode TV

Nintendo a déployé une mise à jour système qui a profondément remanié la configuration HDR de la Switch 2 en mode TV, résolvant ainsi un problème majeur de l'affichage précédent. Au lancement de la console, les analyses ont révélé que de nombreux utilisateurs constataient une image délavée avec des hautes lumières écrêtées. Ceci était dû à une procédure de calibrage complexe, où la luminosité maximale devait être estimée en cliquant sur l'écran des paramètres initiaux. Nintendo a désormais modifié cette procédure : dans le menu HDR, la valeur de luminosité maximale réelle en nits s'affiche d'une simple pression sur un bouton. Chaque modification correspond exactement à 10 nits, que la valeur sélectionnée soit 1 000, 4 000 ou jusqu'à 10 000 nits. Ceci élimine une grande partie des imprécisions précédentes. Le paramètre « Blanc papier », qui définit le point blanc de référence pour les zones centrales de l'image, a également été corrigé. La valeur par défaut est désormais d'environ 300 nits au lieu de 500 nits, ce qui améliore la netteté et augmente la plage dynamique perçue. Pour les écrans compatibles HGIG, il est recommandé d'activer cette fonction et d'ajuster la luminosité maximale jusqu'à ce que le symbole de référence disparaisse. Sans HGIG, une luminosité maximale de 1 000 nits et un blanc de 200 nits constituent des valeurs de référence pratiques. Globalement, cette mise à jour simplifie considérablement l'affichage HDR précis sur les téléviseurs, les moniteurs et les projecteurs.
