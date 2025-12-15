Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Nintendo améliore les paramètres HDR sur la Switch 2 en mode TV
Publié le: 15/12/2025 @ 14:42:28: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo a déployé une mise à jour système qui a profondément remanié la configuration HDR de la Switch 2 en mode TV, résolvant ainsi un problème majeur de l'affichage précédent. Au lancement de la console, les analyses ont révélé que de nombreux utilisateurs constataient une image délavée avec des hautes lumières écrêtées. Ceci était dû à une procédure de calibrage complexe, où la luminosité maximale devait être estimée en cliquant sur l'écran des paramètres initiaux. Nintendo a désormais modifié cette procédure : dans le menu HDR, la valeur de luminosité maximale réelle en nits s'affiche d'une simple pression sur un bouton. Chaque modification correspond exactement à 10 nits, que la valeur sélectionnée soit 1 000, 4 000 ou jusqu'à 10 000 nits. Ceci élimine une grande partie des imprécisions précédentes. Le paramètre « Blanc papier », qui définit le point blanc de référence pour les zones centrales de l'image, a également été corrigé. La valeur par défaut est désormais d'environ 300 nits au lieu de 500 nits, ce qui améliore la netteté et augmente la plage dynamique perçue. Pour les écrans compatibles HGIG, il est recommandé d'activer cette fonction et d'ajuster la luminosité maximale jusqu'à ce que le symbole de référence disparaisse. Sans HGIG, une luminosité maximale de 1 000 nits et un blanc de 200 nits constituent des valeurs de référence pratiques. Globalement, cette mise à jour simplifie considérablement l'affichage HDR précis sur les téléviseurs, les moniteurs et les projecteurs.
Des données stockées des milliards d'a... »« Intel évoque à nouveau le lancement d'...
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-12Le prix de la Nintendo Switch 2 va bientôt augmenter.
08-12Une nouvelle évolution de la manette DualSense a été lancée pour la PlayStation 5.
05-12La PS5 Pro recevra une mise à jour majeure « PSSR 2 » avec une super-résolution multi-images en 2026
02-12Sony corrige discrètement un problème critique de la PS5, les anciennes consoles sont menacées
25-11La Nintendo Switch 2 a reçu une mise à jour de son système d'exploitation.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
macOS Tahoe 26.2 apporte l'anneau lumineux qui transforme les appels vidéo sur Mac
Microsoft Microsoft
Plus de 400 nouveaux thèmes débarquent sur le Microsoft Store
Musique Musique
Vous écrivez, Spotify joue : les playlists générées automatiquement sont là.
Programmation Programmation
Grok se trompe encore. Le chatbot invente des histoires sur la tragédie en Australie.
Microsoft Microsoft
Microsoft installe Copilot sur les téléviseurs LG sans le consentement de l'utilisateur
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?