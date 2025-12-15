Intel évoque à nouveau le lancement d'une carte graphique repensée.

Intel a évoqué à plusieurs reprises la carte Arc B770 depuis le début de l'année, sans toutefois dévoiler de détails concernant sa sortie. Bien qu'aucune date de lancement officielle n'ait encore été annoncée, Intel laisse entendre qu'elle est imminente. Début 2025, nombreux étaient ceux qui espéraient qu'Intel dévoilerait l'Arc B770 au Computex en mai, mais aucune information précise n'a été communiquée. Les utilisateurs qui s'interrogeaient sur la carte recevaient des réponses énigmatiques et évasives. Entre-temps, après un long silence, le fabricant a récemment évoqué à nouveau l'Arc B770, sans toutefois confirmer explicitement si le modèle serait disponible à la vente prochainement. La carte Arc B770 a fait l'objet de nombreuses fuites au cours de l'année écoulée, et de nouvelles informations récentes semblent confirmer son existence. La référence BMG-G31 est apparue dans la liste des périphériques compatibles du logiciel VTune Profile. Ce n'est qu'un indice parmi d'autres. La carte graphique figurait également sur la liste des produits livrés, avec une enveloppe thermique (TDP) de 300 W. Tout porte à croire que la BMG-G31 est bel et bien en production et pourrait être proposée aux particuliers comme aux professionnels.
Intel a récemment répondu à un message d'un utilisateur sur X, se disant « ravi » de l'intérêt marqué des joueurs pour une potentielle nouvelle gamme Battlemage. Il a également mentionné les nouvelles architectures Panther Lake et Nova Lake, qui devraient jouer un rôle clé dans le développement du jeu sur PC. Bien que de nombreux indices laissent penser que la carte graphique Arc B770 existe, Intel n'a pas encore communiqué de date de sortie. Un an après le lancement des Arc B580 et B570, la société n'a toujours pas présenté de nouvelles cartes graphiques Battlemage. Cette absence de nouveauté reste inexpliquée pour beaucoup, surtout face à la concurrence croissante d'AMD et de NVIDIA. Il semblerait qu'Intel puisse présenter, ou du moins annoncer, la date de sortie de l'Arc B770 lors du CES 2026. Cependant, tout retard de sortie pourrait nuire au succès potentiel de cette carte, notamment sur le segment milieu de gamme, où la concurrence est déjà très forte.
La carte mère Arc B580 n'a pas rencontré le succès escompté sur le marché, et l'Arc B770 pourrait bien être la dernière chance pour Intel de s'imposer sur ce segment avant de lancer des cartes basées sur l'architecture Xe3. Par conséquent, l'entreprise ne devrait plus tarder à la commercialiser. Une question simple se pose : pourquoi cette carte graphique est-elle si attendue ? Elle pourrait être l'une des plus puissantes, voire la plus puissante, de la gamme « Blue », ce qui explique les fortes attentes. Selon les fuites, l'Arc B770 utiliserait l'architecture Battlemage avec jusqu'à 32 cœurs Xe, offrant ainsi une augmentation significative des performances par rapport à la B580. Elle disposerait également d'une interface mémoire 256 bits plus large et d'au moins 16 Go de VRAM GDDR6. Il est de notoriété publique que les cartes graphiques Intel ne représentent pas une concurrence sérieuse pour NVIDIA, ni même pour AMD, se positionnant principalement sur le bas de gamme. Cependant, Intel ne baisse pas les bras et s'efforce d'optimiser son GPU par logiciel. Il y a quelques mois, la société a déployé une mise à jour censée marquer un tournant et redonner un nouveau souffle à la plateforme B580. Les premiers retours suite à cette mise à jour étaient positifs, indiquant une augmentation des performances d'environ 30 %.
