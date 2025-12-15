De nouveaux processeurs Intel repérés dans une boutique en ligne

Des informations concernant de nouveaux processeurs Intel ont fuité en ligne. Ces puces, qui feront partie de la gamme de processeurs Arrow Lake renouvelée, comprennent les Core Ultra 9 290K Plus et Core Ultra 7 270K Plus. Bien qu'elles n'aient pas encore été officiellement dévoilées, leurs spécifications ont été divulguées par une boutique en ligne. Les nouveaux processeurs Intel sont apparus sur PrimeaBGB, nous donnant un aperçu plus précis de leurs caractéristiques. Le Core Ultra 9 290K Plus succède au Core Ultra 9 285K. Parmi les principales nouveautés, on note des fréquences d'horloge plus élevées et des performances améliorées en mode Thermal Velocity Boost. Ce processeur embarque 8 cœurs de programmation (P-Cores) et 16 cœurs d'exécution (E-Cores), pour un total de 24 cœurs et 24 threads. Le Core Ultra 7 270K Plus, successeur du 265K, bénéficiera de cœurs d'exécution supplémentaires (E-Cores), portant son nombre total à 24, tandis que le nombre de cœurs physiques (P-Cores) restera inchangé. Les deux processeurs seront compatibles avec la mémoire DDR5-7200 et auront un TDP maximal de 250 W.
Les principales nouveautés concernent la fréquence d'horloge et le nombre de cœurs du Core Ultra 7 270K Plus. Il est à noter que ses performances sont similaires à celles du Core Ultra 9 285K, la différence étant plus marquée au niveau du nombre de cœurs E-Cores. Ces nouvelles puces sont compatibles avec la mémoire DDR5, qui offre une bande passante supérieure à celle de la DDR4. De plus, elles prennent en charge des technologies avancées telles que Thermal Velocity Boost. Bien que les prix des puces n'aient pas encore été communiqués, ils devraient être similaires à ceux des processeurs Intel actuels. La nouvelle gamme de processeurs Arrow Lake Plus sera officiellement présentée en janvier au CES 2026.
Par ailleurs, les nouveaux processeurs Nova Lake H, Nova Lake HX, Panther Lake et Arrow Lake Refresh ont été repérés dans la base de données HWiNFO. Nova Lake H succédera à la famille Panther Lake H et proposera des configurations jusqu'à 16 cœurs, tout en conservant une architecture hybride (4 cœurs hautes performances Coyote Cove, 8 cœurs basse consommation Arctic Wolf et 4 cœurs LP-E Arctic Wolf). Nova Lake HX, quant à lui, devrait doubler le nombre de cœurs, pour atteindre 28 cœurs, ce qui se traduira par un TDP par défaut plus élevé que la version H. Il convient également de noter que HWiNFO a réintégré la prise en charge de la famille de processeurs Panther Lake, ce qui suggère que ces puces sont peut-être encore en développement ou qu'elles bénéficieront de mises à jour supplémentaires dans les prochaines versions logicielles.
Les principales nouveautés concernent la fréquence d'horloge et le nombre de cœurs du Core Ultra 7 270K Plus. Il est à noter que ses performances sont similaires à celles du Core Ultra 9 285K, la différence étant plus marquée au niveau du nombre de cœurs E-Cores. Ces nouvelles puces sont compatibles avec la mémoire DDR5, qui offre une bande passante supérieure à celle de la DDR4. De plus, elles prennent en charge des technologies avancées telles que Thermal Velocity Boost. Bien que les prix des puces n'aient pas encore été communiqués, ils devraient être similaires à ceux des processeurs Intel actuels. La nouvelle gamme de processeurs Arrow Lake Plus sera officiellement présentée en janvier au CES 2026.
Par ailleurs, les nouveaux processeurs Nova Lake H, Nova Lake HX, Panther Lake et Arrow Lake Refresh ont été repérés dans la base de données HWiNFO. Nova Lake H succédera à la famille Panther Lake H et proposera des configurations jusqu'à 16 cœurs, tout en conservant une architecture hybride (4 cœurs hautes performances Coyote Cove, 8 cœurs basse consommation Arctic Wolf et 4 cœurs LP-E Arctic Wolf). Nova Lake HX, quant à lui, devrait doubler le nombre de cœurs, pour atteindre 28 cœurs, ce qui se traduira par un TDP par défaut plus élevé que la version H. Il convient également de noter que HWiNFO a réintégré la prise en charge de la famille de processeurs Panther Lake, ce qui suggère que ces puces sont peut-être encore en développement ou qu'elles bénéficieront de mises à jour supplémentaires dans les prochaines versions logicielles.
Liens
Lien (3 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité