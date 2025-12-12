Resident Evil Requiem : Leon S. Kennedy est bien présent

Publié le: 12/12/2025 @ 19:44:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Préparez-vous à une double dose de terreur et d'action avec la sortie mondiale de Resident Evil Requiem le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (via Steam). Le destin de deux protagonistes, Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, est intimement lié alors qu'ils enquêtent sur une série de morts étranges qui pourraient bien révéler la vérité cachée derrière le tristement célèbre incident de Raccoon City de 1998. Dévoilé lors des Game Awards 2025, le légendaire Leon S. Kennedy intensifie l'action en enquêtant sur un cadavre découvert dans un hôtel abandonné – le même hôtel sur lequel travaille simultanément l'analyste du FBI Grace Ashcroft. Avec deux protagonistes, Resident Evil Requiem offre un gameplay intense qui vous plongera au cœur de l'horreur. Leon se lance dans des missions palpitantes et périlleuses, tandis que Grace affronte un survival horror angoissant.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité