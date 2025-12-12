Se connecter  
NSO : Le jeu GameCube Wario World est disponible sur le service
Publié le: 12/12/2025 @ 19:38:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNintendo a surpris tout le monde en proposant un autre classique de la GameCube sur Nintendo Switch Online. Cette fois-ci, les fans de Wario seront particulièrement ravis. D'après les informations disponibles, « Wario World » est désormais accessible aux abonnés du Nintendo Switch Online. Le jeu est sorti initialement sur GameCube le 20 juin 2003 en Europe. Parallèlement, une nouvelle bande-annonce de « Wario World » a été diffusée. Cette bande-annonce présente plus d'une minute d'images de gameplay, nous offrant un aperçu du jeu.

