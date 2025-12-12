Se connecter  
Test Schildmaid MX (PS5) - Plus de balles et moins d'intrigue.
Publié le: 12/12/2025 @ 19:28:31: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par HitP Studio, Schildmaid MX est un shoot'em up spatial en 2D à défilement horizontal, proposant un gameplay original et unique basé sur les boucliers. Schildmaid MX ne propose pas de scénario ; au contraire, le jeu se concentre presque exclusivement sur l'expérience visuelle, communiquant directement par l'image et, surtout, par des projectiles lumineux. En somme, il s'agit d'une expérience arcade à part entière, mais conçue de manière transversale et étonnamment complexe. Ce n'est pas un hasard si le jeu débute par un tutoriel ludique, complet et très satisfaisant. Pas à pas, nous découvrons les mécaniques de jeu uniques que nous explorerons dans la section suivante, nous permettant ainsi de débuter l'aventure spatiale proposée par Schildmaid MX. Nous aurons à notre disposition trois types de vaisseaux, chacun possédant ses propres caractéristiques et offrant différentes manières d'aborder les mêmes aventures, conformément aux standards du genre. De plus, le jeu propose une série de niveaux à débloquer progressivement à votre rythme, à condition d'avoir accumulé suffisamment de monnaie virtuelle. Ces niveaux forment une sorte de campagne à la difficulté variable, et il existe également un mode EX , qui offre une interface similaire mais avec des options de jeu supplémentaires. En bref, les passionnés du genre, en quête d'une difficulté croissante et d'un niveau de difficulté stimulant, seront comblés.
