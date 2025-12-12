Comment les adolescents contournent l'interdiction des réseaux sociaux en Australie : VPN, maquillage et expressions faciales inhabituelles

L'Australie est le premier pays au monde à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. D'autres pays, comme la France et l'Allemagne, envisagent des restrictions similaires, mais jusqu'à présent, seule l'Australie est passée des paroles aux actes. Cependant, cette nouvelle loi suscite des réactions mitigées quant à son efficacité. La loi adoptée en Australie l'an dernier oblige les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube et Reddit à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Les comptes des personnes de moins de 16 ans doivent être fermés. Bien que ces services aient commencé à s'adapter à cette nouvelle réalité, des failles dans le système de vérification sont déjà apparues. Malgré la bonne volonté des législateurs, tout ne fonctionne pas comme prévu. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les plateformes de réseaux sociaux ont supprimé les comptes de nombreux adolescents. Cependant, certains enfants de moins de 16 ans n'ont subi aucune restriction et peuvent toujours utiliser leurs comptes. Comment est-ce possible ? L'outil de reconnaissance faciale utilisé pour vérifier l'âge des utilisateurs s'est révélé être une faille. Les adolescents ont rapidement trouvé des moyens de l'exploiter.
Un rapport gouvernemental publié en septembre a révélé que les systèmes de reconnaissance faciale sont précis à 92 % pour les utilisateurs de plus de 18 ans, mais présentent une marge d'erreur plus élevée pour les 13-18 ans. Dans certains cas, des enfants de 11 ans seulement ont été identifiés par erreur comme des adultes. Des adolescents ont commencé à contourner le système de vérification en adoptant des expressions faciales inhabituelles, en se maquillant ou en utilisant des VPN. De nombreux utilisateurs ayant passé la vérification d'âge aident désormais d'autres personnes à contourner l'interdiction. On a également constaté des cas d'exclusion injustifiée de jeunes de 16 ans. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a souligné que le gouvernement n'avait jamais espéré une efficacité totale de cette interdiction, la comparant à la législation sur la consommation d'alcool par les mineurs.
L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans a suscité la controverse dans d'autres pays, notamment en raison des préoccupations liées au respect de la vie privée. Au Royaume-Uni, les sites web proposant du contenu pour adultes sont tenus de vérifier l'âge, ce qui a entraîné une augmentation du recours aux VPN. Les utilisateurs eux-mêmes utilisent, entre autres, le contenu des jeux vidéo pour contourner ces restrictions. La vérification de l'âge par reconnaissance faciale ou par carte d'identité peut susciter des inquiétudes quant aux risques de fuite de données sensibles. En octobre, une cyberattaque présumée contre la société fournissant les services aux clients de Discord aurait entraîné le vol de plus de 1,5 téraoctet de données. Cependant, la société a démenti ces allégations.
Il convient de noter que l'Australie n'est pas le seul pays à prendre une mesure aussi radicale. Au Danemark, le ministère du Numérique fixe l'âge minimum d'utilisation des réseaux sociaux à 15 ans. Toutefois, il est probable que cette mesure s'applique principalement à TikTok et Instagram, très populaires auprès des adolescents. Les responsables gouvernementaux à l'origine de cette restriction affirment que les enfants et les adolescents souffrent de troubles du sommeil, de difficultés de concentration et subissent une pression croissante liée aux relations numériques où les adultes ne sont pas toujours présents. Par conséquent, des restrictions spécifiques doivent être mises en œuvre.
