WhatsApp relance la messagerie vocale avec une touche de modernité

La dernière mise à jour de WhatsApp vise à simplifier la gestion des appels manqués : Lorsqu'un appel vocal ou vidéo reste sans réponse , l'application propose automatiquement d' enregistrer un message adapté au type d'appel. Cela évite d'avoir à basculer manuellement vers la barre d'outils de chat, où se trouvent le microphone et la caméra. WhatsApp n'intègre pas de véritable messagerie vocale pour les appels, mais utilise les fonctionnalités déjà présentes pour les messages vocaux et vidéo. Il en résulte une sorte de mode alternatif qui permet au contact de visionner le contenu dès qu'il ouvre la conversation associée à l'appel manqué. En pratique, c'est un moyen d'accéder plus rapidement à des outils déjà familiers comme les notes vocales et les courtes vidéos enregistrées depuis l'interface de chat ; des outils que tout le monde ne maîtrise peut-être pas. Et tandis que la messagerie vocale traditionnelle continue de perdre du terrain, son évolution sous forme de messages vocaux ou vidéo reste un exemple intéressant de la façon dont certaines habitudes réapparaissent sous de nouvelles formes .
Cette mise à jour introduit également les réactions lors des conversations vocales , une fonctionnalité conçue pour améliorer la clarté des échanges au sein d'un grand groupe. Les réactions permettent d'éviter les chevauchements de voix et les interruptions inutiles. Lors des appels vidéo , un indicateur met automatiquement en évidence la personne qui parle. Cette fonctionnalité, déjà présente sur diverses plateformes de visioconférence, est proposée ici pour améliorer la lisibilité des conversations à plusieurs. Les modèles Midjourney et Flux devraient également apparaître dans l'application , intégrés aux outils de génération d'images suite aux accords signés par Meta avec des sociétés partenaires plus tôt cette année. Pour le moment, nous n'en voyons aucune trace en Europe, probablement en raison des différentes réglementations auxquelles WhatsApp doit se conformer, mais cela ne signifie pas qu'il n'arrivera pas dans un avenir proche.
