Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
WhatsApp relance la messagerie vocale avec une touche de modernité
Publié le: 12/12/2025 @ 14:40:38: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsLa dernière mise à jour de WhatsApp vise à simplifier la gestion des appels manqués : Lorsqu'un appel vocal ou vidéo reste sans réponse , l'application propose automatiquement d' enregistrer un message adapté au type d'appel. Cela évite d'avoir à basculer manuellement vers la barre d'outils de chat, où se trouvent le microphone et la caméra. WhatsApp n'intègre pas de véritable messagerie vocale pour les appels, mais utilise les fonctionnalités déjà présentes pour les messages vocaux et vidéo. Il en résulte une sorte de mode alternatif qui permet au contact de visionner le contenu dès qu'il ouvre la conversation associée à l'appel manqué. En pratique, c'est un moyen d'accéder plus rapidement à des outils déjà familiers comme les notes vocales et les courtes vidéos enregistrées depuis l'interface de chat ; des outils que tout le monde ne maîtrise peut-être pas. Et tandis que la messagerie vocale traditionnelle continue de perdre du terrain, son évolution sous forme de messages vocaux ou vidéo reste un exemple intéressant de la façon dont certaines habitudes réapparaissent sous de nouvelles formes .

Cette mise à jour introduit également les réactions lors des conversations vocales , une fonctionnalité conçue pour améliorer la clarté des échanges au sein d'un grand groupe. Les réactions permettent d'éviter les chevauchements de voix et les interruptions inutiles. Lors des appels vidéo , un indicateur met automatiquement en évidence la personne qui parle. Cette fonctionnalité, déjà présente sur diverses plateformes de visioconférence, est proposée ici pour améliorer la lisibilité des conversations à plusieurs. Les modèles Midjourney et Flux devraient également apparaître dans l'application , intégrés aux outils de génération d'images suite aux accords signés par Meta avec des sociétés partenaires plus tôt cette année. Pour le moment, nous n'en voyons aucune trace en Europe, probablement en raison des différentes réglementations auxquelles WhatsApp doit se conformer, mais cela ne signifie pas qu'il n'arrivera pas dans un avenir proche.
Un avertissement inattendu de Windows pr... »« GPT 5.2 place la barre plus haut face à...
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-12Notepad++ piraté. Attaques confirmées contre des utilisateurs.
08-12Microsoft augmente les prix d'Office 365. L'IA ne s'autofinancera pas.
25-11Zorin OS accueille près d'un million d'utilisateurs de Windows en cinq semaines.
15-10L'imitation gratuite de Windows 10 prend son envol. Et ce n'est pas Linux !
13-10LineageOS 23 arrive avec Android 16 : plus de liberté, plus de sécurité, moins de Google
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Un avertissement inattendu de Windows provoque le blocage de milliers de scripts
Logiciels Logiciels
WhatsApp relance la messagerie vocale avec une touche de modernité
Programmation Programmation
GPT 5.2 place la barre plus haut face à Gemini 3 Pro
Programmation Programmation
Mickey Mouse, Iron Man et bien d'autres dans les vidéos Sora : Disney s'associe à OpenAI
Google Google
Gemini for Home est lancé aux États-Unis avec un déverrouillage plus rapide et la prise en charge de services tiers.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?