Mickey Mouse, Iron Man et bien d'autres dans les vidéos Sora : Disney s'associe à OpenAI

Publié le: 12/12/2025 @ 14:37:27: Par Nic007 Dans "Programmation"
Disney et OpenAI ont conclu une alliance qui représente une avancée majeure pour l'utilisation de l'IA dans l'industrie du divertissement. Cet accord permet de créer du contenu mettant en scène des personnalités connues, tout en garantissant la protection des créateurs et du public. Le projet concerne l'ensemble de l'écosystème des marques Disney , grâce à une licence qui ouvre la voie à de nouveaux formats vidéo et à de nouveaux outils, tant pour les fans que pour les employés de l'entreprise. Ce contrat de trois ans autorise la plateforme Sora à créer de courtes vidéos générées à partir de requêtes textuelles. Le système exploite plus de 200 personnages issus d'univers tels que Marvel , Pixar , Star Wars et les séries animées Disney, ainsi que des costumes, des véhicules et des décors emblématiques. Disney prévoit d'intégrer une sélection de ce contenu sur Disney+ , offrant un espace dédié au visionnage de vidéos créées avec Sora. Le catalogue comprend des figurines telles que Mickey Mouse , Ariel , Belle , Simba , ainsi que des personnages de films comme La Reine des neiges , Vaiana , Toy Story et Zootopie , sans oublier des versions illustrées de personnages Marvel et Lucasfilm, notamment Captain America , Iron Man , Dark Vador , Luke Skywalker et le Mandalorien . Le contrat prévoit également l'utilisation des API d'OpenAI pour créer de nouveaux outils et fonctionnalités internes pour Disney+ , ainsi que l'adoption de ChatGPT par les employés de l'entreprise. Il inclut par ailleurs un investissement d'un milliard de dollars dans OpenAI et des subventions permettant à Disney d'acquérir des parts supplémentaires.
Les deux sociétés réaffirment leur volonté de maintenir des contrôles rigoureux afin de prévenir la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables . L'accord interdit formellement l'utilisation de la voix et de l'image des acteurs et établit des restrictions spécifiques concernant la gestion des droits de propriété intellectuelle. OpenAI continuera de mettre en place des mesures et des outils de sécurité adaptés à l'âge afin de limiter les abus du service. Cette collaboration vise à promouvoir une utilisation de l'IA qui privilégie la protection des utilisateurs et le respect des œuvres créatives. Les deux sociétés ont également l'intention de développer des fonctionnalités qui intègrent des modèles OpenAI à l'expérience Disney+ , élargissant ainsi les possibilités de profiter du contenu sans modifier le rôle des œuvres originales. Les premières productions utilisant des personnages sous licence sont attendues début 2026. À ce moment-là, Sora et ChatGPT Images commenceront à créer de courtes vidéos et images textuelles. La transaction est encore soumise à la finalisation des accords et à l'approbation du conseil d'administration. Cet accord intervient à un moment où l'industrie du divertissement définit les règles et les limites de l'utilisation de l'IA, et constitue un test pour déterminer si ces outils peuvent véritablement coexister avec le respect des droits d'auteur. C'est assurément un défi qui exige un juste équilibre , surtout lorsqu'il s'agit de personnages si profondément ancrés dans la culture populaire.
