Gemini for Home est lancé aux États-Unis avec un déverrouillage plus rapide et la prise en charge de services tiers.

Gemini for Home se déploie plus rapidement aux États-Unis, où l'accès anticipé continue d'être étendu à de nouveaux foyers. De nombreux appareils de la gamme Google Home attendent encore une invitation, mais l'entreprise a mis en place une procédure d'accès accélérée, réduisant le délai d'attente à une seule journée, ce qui représente une véritable prouesse. Soyons clairs, pour l'Europe, il faudra encore attendre le début de l'année prochaine , mais on espère que l'expérience acquise sur le sol américain améliorera le lancement européen. Google confirme que l'invitation à accéder en avant-première à Gemini for Home sera envoyée dans les 24 heures suivant l'inscription. Ceci s'applique à tout compte américain n'ayant pas encore bénéficié de l'accès via le déploiement automatique. L'entreprise recommande de consulter la section « Paramètres de la maison » de l' application Google Home , car l'invitation a peut-être déjà été envoyée sans notification visible. Si vos appareils ou comptes sont incompatibles, Google prévient que l'inscription peut ne pas donner lieu à une invitation immédiate. Le programme d'accès anticipé, actif depuis début octobre, a permis à des millions de foyers américains d'être connectés, mais de nombreux utilisateurs attendent encore l'activation. Ce déploiement accéléré vise à réduire ce délai et à augmenter le nombre d'installations opérationnelles.
Google active également Gemini sur les enceintes non fabriquées en interne, afin d'étendre le nombre d'appareils compatibles au sein de son écosystème domestique. La prise en charge est activée côté serveur et s'applique aux appareils enregistrés dans les foyers participants. L'extension aux appareils tiers permet de tester Gemini dans des contextes plus diversifiés, améliorant ainsi la collecte de données d'utilisation et l'évaluation de son fonctionnement dans les configurations domestiques les plus hétérogènes. La décision de Google conforte la stratégie adoptée ces derniers mois, avec un déploiement progressif qui s'intensifie désormais et s'étend à un plus grand nombre d'appareils. Pour l'Europe, comme indiqué, la date cible est début 2026, et l'on espère une adoption aussi rapide que possible , à l'instar des États-Unis.
