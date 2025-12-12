Se connecter  
Ce ne sont pas un, mais deux nouveaux jeux Tomb Raider qui ont été annoncés
Publié le: 12/12/2025 @ 14:30:25: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAprès sept ans d'absence, la série Tomb Raider fait un retour fracassant. Le dernier opus principal, Shadow of the Tomb Raider (2018), concluait la trilogie moderne et avait temporairement mis la franchise en pause. Aujourd'hui, Amazon Game Studios annonce deux nouveaux titres qui viendront enrichir et renouveler les aventures du plus célèbre archéologue du monde. Le premier projet, Legacy of Atlantis, est une réinterprétation du jeu original de 1996. Crystal Dynamics et, fait intéressant, le studio polonais Flying Wild Hog (Shadow Warrior, Evil West) sont en charge de la production, et le jeu est entièrement développé sous Unreal Engine 5. Les développeurs promettent une réinterprétation fidèle des lieux emblématiques, un style visuel moderne et des clins d'œil à l'atmosphère légendaire du jeu original. Les fans peuvent également s'attendre au retour d'éléments classiques, notamment… les dinosaures. Legacy of Atlantis sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. C'est l'un des projets les plus ambitieux d'Amazon, visant à redonner à la série son lustre d'antan tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs.



Le second titre est Tomb Raider : Catalyst, développé exclusivement par Crystal Dynamics. Cette véritable suite emmènera Lara dans le nord de l'Inde. Là, elle se retrouvera au cœur d'événements consécutifs à un cataclysme mythique et affrontera d'autres chasseurs de trésors. Les développeurs promettent une histoire captivante et une évolution du personnage de Lara après des années d'absence. Catalyst devrait sortir en 2027, mais Amazon n'a pas encore dévoilé les plateformes cibles. Compte tenu de l'envergure du projet, il est probable que le jeu sorte sur les consoles de génération actuelle et sur PC.

