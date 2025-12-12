Google met en place une fonctionnalité qui contribuera à sauver des vies.

Le smartphone est un appareil qui nous accompagne au quotidien et qui peut s'avérer précieux en cas de crise. Android et iPhone proposent tous deux diverses fonctionnalités permettant de contacter les services d'urgence. Cependant, Google a développé un outil supplémentaire pour renforcer la sécurité des utilisateurs. La fonction Vidéo en direct d'urgence vous permet de partager en direct la vidéo de la caméra de votre appareil avec les services d'urgence pendant un appel ou un message. L'opérateur peut utiliser cette option pour évaluer la situation et décider des mesures à prendre. Cette fonction n'est disponible que si l'opérateur en fait la demande pendant l'appel. Une fois la demande acceptée, le téléphone lancera une diffusion en direct, permettant à l'opérateur de voir ce qui se passe sur place et, par exemple, de prodiguer les premiers secours. L'expérience est conçue pour être simple et sécurisée : aucune configuration n'est nécessaire. Un seul clic suffit pour partager le flux vidéo de la caméra.
Point important, la fonction de diffusion vidéo d'urgence en direct est cryptée par défaut, garantissant ainsi la sécurité de vos données. De plus, vous pouvez interrompre la diffusion à tout moment en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Cet outil est actuellement déployé aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne. Sa disponibilité en Pologne n'est pas encore connue. Google collabore avec les services de sécurité publique pour déployer cette fonctionnalité sur d'autres marchés. Pour l'utiliser, les utilisateurs doivent disposer d'un appareil Android fonctionnant sous Android 8 ou une version ultérieure et sur lequel les services Google Play sont installés. Xe nouvel outil s'inscrit dans une initiative plus vaste de Google, qui comprend également des services de géolocalisation d'urgence permettant aux services d'urgence de déterminer la position exacte d'un appelant. Il est à noter que les smartphones et montres connectées Pixel peuvent alerter automatiquement les services d'urgence en cas d'accident de voiture ou de chute.
