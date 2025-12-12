Netflix va-t-il finalement racheter HBO Max ? Warner Bros. répond à l’offre de Paramount.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Netflix va-t-il finalement racheter HBO Max ? Warner Bros. répond à l’offre ...
Publié le: 12/12/2025 @ 00:01:45: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoNetflix souhaite racheter les studios de cinéma et les plateformes de streaming de Warner Bros. L'enjeu financier est considérable, mais Paramount campe sur ses positions et souhaite absorber l'intégralité du groupe. La première offre ayant été rejetée, le géant a décidé de surenchérir cette fois-ci, proposant 108 milliards de dollars. La décision du conseil d'administration de Warner Bros. est désormais connue. Selon des sources de Bloomberg, Warner Bros. a décidé de rejeter la dernière offre de Paramount, d'un montant de 108 milliards de dollars. Cette décision signifie que le rachat par Netflix risque de s'éterniser, car l'opération ne sert pas les intérêts du président américain Donald Trump, qui pourrait intervenir pour la bloquer. Il se pourrait d'ailleurs qu'il instrumentalise Paramount, qui souhaite rafler la mise, pour parvenir à ses fins. Warner Bros. disposait de dix jours ouvrables pour répondre à Paramount, qui proposait 30 dollars par action. Warner Bros. maintient donc son accord avec Netflix, signé il y a à peine une semaine. Si cet accord avait été résilié, Warner Bros. aurait dû verser à Netflix la somme astronomique de 2,8 milliards de dollars d'indemnités. Ce montant, conjugué à la volonté de Paramount d'accepter l'intégralité de l'offre, a probablement été le facteur décisif dans le refus de l'accord.

Tout le monde attend désormais la réaction de Paramount/Skydance, qui pourrait proposer davantage ou même intenter un procès à Warner Bros. Cette situation profite au PDG de Warner Bros., David Zaslav, qui devrait empocher environ un milliard de dollars, quelle que soit l'entreprise qui finira par racheter la société. Il est, pour l'instant, le seul gagnant dans cette affaire. D'un autre côté, Warner Bros. pourrait chercher à faire grimper le cours de son action en profitant de la guerre entre Netflix et Paramount, qui se disputeront les droits d'une marque hollywoodienne précieuse contrôlant des franchises comme Harry Potter. Les deux sociétés ont déjà fait part de leur volonté de préparer de meilleures offres, et Zaslav a laissé entendre que si Paramount/Skydance offrait 5 dollars supplémentaires par action, ils pourraient acquérir la société.

Paramount/Skydance semble avoir l'avantage, notamment grâce à son solide soutien financier et aux relations politiques de Larry Ellison qui pourraient faciliter la transaction. Netflix, en revanche, doit faire face à des obstacles réglementaires plus importants. Si Netflix finit par l'emporter, il s'emparera de 30 % du marché du streaming, ce qui inquiète déjà l'administration Trump. Qui finira par prendre le contrôle de Warner Bros. et comment se dérouleront les négociations futures restent des questions ouvertes, mais la situation va certainement se tendre.
Google met en place une fonctionnalité ... »« Le nouvel iPad sera équipé du même pr...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-12Paramount lance une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery
05-12Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars
04-12YouTube est totalement incapable de gérer le contenu généré par l'IA
03-12YouTube Recap arrive pour pointer du doigt des habitudes dont nous ignorions l'existence.
01-12Netflix supprime le bouton Cast des smartphones : voici ce qui se passe
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google met en place une fonctionnalité qui contribuera à sauver des vies.
Vidéo Vidéo
Netflix va-t-il finalement racheter HBO Max ? Warner Bros. répond à l’offre de Paramount.
Tablettes Tablettes
Le nouvel iPad sera équipé du même processeur que l'iPhone 17.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Winterlight - Where silence says it all (PS5) - Un retour aux sources difficile.
Windows Windows
Windows 11 a compromis la stabilité des cartes AMD Radeon
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?