Netflix va-t-il finalement racheter HBO Max ? Warner Bros. répond à l’offre de Paramount.

Netflix souhaite racheter les studios de cinéma et les plateformes de streaming de Warner Bros. L'enjeu financier est considérable, mais Paramount campe sur ses positions et souhaite absorber l'intégralité du groupe. La première offre ayant été rejetée, le géant a décidé de surenchérir cette fois-ci, proposant 108 milliards de dollars. La décision du conseil d'administration de Warner Bros. est désormais connue. Selon des sources de Bloomberg, Warner Bros. a décidé de rejeter la dernière offre de Paramount, d'un montant de 108 milliards de dollars. Cette décision signifie que le rachat par Netflix risque de s'éterniser, car l'opération ne sert pas les intérêts du président américain Donald Trump, qui pourrait intervenir pour la bloquer. Il se pourrait d'ailleurs qu'il instrumentalise Paramount, qui souhaite rafler la mise, pour parvenir à ses fins. Warner Bros. disposait de dix jours ouvrables pour répondre à Paramount, qui proposait 30 dollars par action. Warner Bros. maintient donc son accord avec Netflix, signé il y a à peine une semaine. Si cet accord avait été résilié, Warner Bros. aurait dû verser à Netflix la somme astronomique de 2,8 milliards de dollars d'indemnités. Ce montant, conjugué à la volonté de Paramount d'accepter l'intégralité de l'offre, a probablement été le facteur décisif dans le refus de l'accord.
Tout le monde attend désormais la réaction de Paramount/Skydance, qui pourrait proposer davantage ou même intenter un procès à Warner Bros. Cette situation profite au PDG de Warner Bros., David Zaslav, qui devrait empocher environ un milliard de dollars, quelle que soit l'entreprise qui finira par racheter la société. Il est, pour l'instant, le seul gagnant dans cette affaire. D'un autre côté, Warner Bros. pourrait chercher à faire grimper le cours de son action en profitant de la guerre entre Netflix et Paramount, qui se disputeront les droits d'une marque hollywoodienne précieuse contrôlant des franchises comme Harry Potter. Les deux sociétés ont déjà fait part de leur volonté de préparer de meilleures offres, et Zaslav a laissé entendre que si Paramount/Skydance offrait 5 dollars supplémentaires par action, ils pourraient acquérir la société.
Paramount/Skydance semble avoir l'avantage, notamment grâce à son solide soutien financier et aux relations politiques de Larry Ellison qui pourraient faciliter la transaction. Netflix, en revanche, doit faire face à des obstacles réglementaires plus importants. Si Netflix finit par l'emporter, il s'emparera de 30 % du marché du streaming, ce qui inquiète déjà l'administration Trump. Qui finira par prendre le contrôle de Warner Bros. et comment se dérouleront les négociations futures restent des questions ouvertes, mais la situation va certainement se tendre.
