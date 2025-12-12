Le nouvel iPad sera équipé du même processeur que l'iPhone 17.

L'iPad 11 possède un matériel performant, suffisant pour la plupart des tâches quotidiennes sur une tablette abordable. Cependant, d'après des fuites de code, Apple met tout en œuvre pour garantir des performances optimales lors du passage à l'iPad 12 l'année prochaine. Les premières informations suggèrent que le modèle d'entrée de gamme intégrera la même puce sans fil N1 que l'iPhone 17 et l'iPad Pro équipé de la puce M5. Un aperçu interne d'iOS 26, repéré par Macworld, mentionne deux modèles d'iPad 12, nommés J581 et J588. Leur principal atout : le processeur A19, identique à celui de l'iPhone 17. Grâce à sa puce gravée en 3 nanomètres, cette tablette d'entrée de gamme devrait également disposer de 8 Go de RAM, une capacité nettement supérieure aux 6 Go de l'iPad 11.
Grâce à ces caractéristiques, l'iPad 12 sera 50 % plus rapide que son prédécesseur et parfaitement adapté aux jeux AAA. Son châssis plus large permettra à la puce A19 de mieux chauffer, garantissant ainsi une fréquence d'images stable plus longtemps. Concernant la puce sans fil N1, Apple affirme qu'elle améliore les performances d'AirDrop et du partage de connexion, tout en optimisant la consommation d'énergie, ce qui aura un impact positif sur l'autonomie de la batterie. Seul bémol : bien que la puce N1 soit compatible Wi-Fi 7, elle ne pourra pas se connecter à un réseau 320 MHz, limitant ainsi les débits maximums. Cependant, pour une tablette abordable, ce n'est pas un problème majeur.
Grâce à ces caractéristiques, l'iPad 12 sera 50 % plus rapide que son prédécesseur et parfaitement adapté aux jeux AAA. Son châssis plus large permettra à la puce A19 de mieux chauffer, garantissant ainsi une fréquence d'images stable plus longtemps. Concernant la puce sans fil N1, Apple affirme qu'elle améliore les performances d'AirDrop et du partage de connexion, tout en optimisant la consommation d'énergie, ce qui aura un impact positif sur l'autonomie de la batterie. Seul bémol : bien que la puce N1 soit compatible Wi-Fi 7, elle ne pourra pas se connecter à un réseau 320 MHz, limitant ainsi les débits maximums. Cependant, pour une tablette abordable, ce n'est pas un problème majeur.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité