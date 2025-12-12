Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le nouvel iPad sera équipé du même processeur que l'iPhone 17.
Publié le: 12/12/2025 @ 00:00:34: Par Nic007 Dans "Tablettes"
TablettesL'iPad 11 possède un matériel performant, suffisant pour la plupart des tâches quotidiennes sur une tablette abordable. Cependant, d'après des fuites de code, Apple met tout en œuvre pour garantir des performances optimales lors du passage à l'iPad 12 l'année prochaine. Les premières informations suggèrent que le modèle d'entrée de gamme intégrera la même puce sans fil N1 que l'iPhone 17 et l'iPad Pro équipé de la puce M5. Un aperçu interne d'iOS 26, repéré par Macworld, mentionne deux modèles d'iPad 12, nommés J581 et J588. Leur principal atout : le processeur A19, identique à celui de l'iPhone 17. Grâce à sa puce gravée en 3 nanomètres, cette tablette d'entrée de gamme devrait également disposer de 8 Go de RAM, une capacité nettement supérieure aux 6 Go de l'iPad 11.

Grâce à ces caractéristiques, l'iPad 12 sera 50 % plus rapide que son prédécesseur et parfaitement adapté aux jeux AAA. Son châssis plus large permettra à la puce A19 de mieux chauffer, garantissant ainsi une fréquence d'images stable plus longtemps. Concernant la puce sans fil N1, Apple affirme qu'elle améliore les performances d'AirDrop et du partage de connexion, tout en optimisant la consommation d'énergie, ce qui aura un impact positif sur l'autonomie de la batterie. Seul bémol : bien que la puce N1 soit compatible Wi-Fi 7, elle ne pourra pas se connecter à un réseau 320 MHz, limitant ainsi les débits maximums. Cependant, pour une tablette abordable, ce n'est pas un problème majeur.
Netflix va-t-il finalement racheter HBO ... »« Test Winterlight - Where silence says it...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-10Google teste une nouvelle fonction multitâche pour les tablettes Android
16-10Microsoft délocalise la production de tablettes hors de Chine.
15-10Apple lance l'iPad Pro avec la puce M5
30-09iPad avec 8 Go de stockage: Apple a testé une version plus abordable mais a renoncé
09-07La tablette OnePlus Pad Lite à bas prix dévoilée
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google met en place une fonctionnalité qui contribuera à sauver des vies.
Vidéo Vidéo
Netflix va-t-il finalement racheter HBO Max ? Warner Bros. répond à l’offre de Paramount.
Tablettes Tablettes
Le nouvel iPad sera équipé du même processeur que l'iPhone 17.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Winterlight - Where silence says it all (PS5) - Un retour aux sources difficile.
Windows Windows
Windows 11 a compromis la stabilité des cartes AMD Radeon
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?