Test Winterlight - Where silence says it all (PS5) - Un retour aux sources difficile.

Publié le: 11/12/2025 @ 18:44:49: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par SMV Games, Winterlight – Where Silence Says It All est un court roman visuel 2D, profondément introspectif, qui explore la douleur, les choix passés et présents, et surtout, les racines, perçues comme un lieu où s'arrêter et se ressourcer. L'histoire de Winterlight – Where Silence Says It All est au cœur même du jeu ; en tant que roman visuel , il est évident que le récit en constitue le noyau. Le protagoniste, que nous incarnons et dont nous écoutons les pensées, est Elias, qui retourne dans sa ville natale, qu'il avait quittée il y a longtemps. Bien sûr, il n'a pas seulement « abandonné » la ville, mais aussi ses proches, sa famille et ses amis, ainsi que certains lieux où subsistent encore les traces de son passé. Ce qui l'a ramené « à la maison » fut un événement douloureux et pénible qui rouvrit une plaie jamais vraiment cicatrisée, conséquence de sa propre décision. Les séquelles de cette décision se font sentir chez presque tous les personnages que nous rencontrerons. Ainsi formulé, on pourrait se demander combien de personnages nous croiserons… Malheureusement, il y en a principalement trois : notre grand-mère, une vieille amie d'enfance et le nouveau barman. Grand-mère est la première que nous rencontrons et, outre le fait qu'elle représente le lien familial, c'est elle qui nous accueille durant ces jours douloureux.
