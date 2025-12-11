Windows 11 a compromis la stabilité des cartes AMD Radeon

Ces dernières semaines, les utilisateurs de cartes graphiques ont suivi de près les rapports faisant état de problèmes de performance causés par les mises à jour de Windows 11. Le cas le plus médiatisé concernait Nvidia , qui a été contraint de publier un correctif de pilote pour rétablir les performances de jeu perdues. Il s'avère que Nvidia n'était pas la seule à rencontrer des problèmes de mise à jour système. Des observations récentes indiquent que le correctif de sécurité de décembre a peut-être corrigé par inadvertance certains bugs affectant les utilisateurs de cartes graphiques AMD. OC3D a recueilli des témoignages d'utilisateurs ayant constaté une nette amélioration de la stabilité après l'installation de la mise à jour KB5070311 de décembre. Nombre d'entre eux affirment avoir subi des plantages de pilotes, des blocages de la carte graphique et des erreurs soudaines pendant des mois en jouant à des jeux comme Battlefield 6, Arc Raiders et BO7. Ils ont également signalé des performances graphiques Radeon instables sous Windows. Aucune confirmation officielle n'a été faite par Microsoft ou AMD, mais le nombre de signalements indique que la mise à jour a entraîné des changements notables. Des utilisateurs se plaignent de problèmes depuis le début de l'année, affectant particulièrement les modèles de la série RX 9000, bien que des symptômes similaires aient également été observés chez les possesseurs de cartes graphiques de la série RX 7000.
La documentation de la mise à jour KB5070311 mentionne uniquement la correction d'un bug provoquant une erreur de « carte graphique non prise en charge ». Elle ne fait état d'aucune correction de plantage, de problèmes de pilotes ou d'optimisations. Curieusement, la documentation d'AMD pour la dernière version du pilote Adrenalin 25.12.1 répertorie les problèmes connus avec certains jeux et applications, sans toutefois identifier explicitement Windows comme cause. La liste des correctifs ne couvre que les problèmes les plus visibles. Cela soulève la possibilité que les développeurs du système et le fabricant de la carte n'aient pas été conscients que l'origine des problèmes résidait dans des modifications introduites par des mises à jour précédentes de Windows 11. Le correctif de décembre pourrait donc avoir résolu par inadvertance des bogues qui affectaient les utilisateurs depuis des mois.
La situation d'AMD rappelle celle d'il y a un mois, lorsque Nvidia a dû réagir aux problèmes de performance causés par la mise à jour d'octobre de Windows 11. Les joueurs avaient alors constaté des chutes drastiques de la fréquence d'images. Nvidia avait publié un correctif d'urgence pour ses pilotes, rétablissant les performances dans la plupart des cas. Comme pour AMD actuellement, les problèmes provenaient d'interventions du système, et non de bugs dans les cartes graphiques elles-mêmes. Les possesseurs de cartes graphiques Radeon sont invités à installer la mise à jour Windows 11 de décembre afin de vérifier si les problèmes sont résolus. Cette mise à jour sera déployée automatiquement sur les ordinateurs, et la plupart des utilisateurs la recevront donc dans les prochains jours. Toutefois, il est important de noter que ni Microsoft ni AMD n'ont officiellement confirmé d'amélioration de la stabilité du GPU avec cette mise à jour. L'absence d'annonces laisse penser que le problème fait toujours l'objet d'une enquête. Néanmoins, le correctif de décembre semble apporter un soulagement notable. Si les témoignages des utilisateurs sont confirmés, les possesseurs de cartes AMD pourraient enfin bénéficier des améliorations de stabilité qu'ils réclament depuis plus d'un an.
La documentation de la mise à jour KB5070311 mentionne uniquement la correction d'un bug provoquant une erreur de « carte graphique non prise en charge ». Elle ne fait état d'aucune correction de plantage, de problèmes de pilotes ou d'optimisations. Curieusement, la documentation d'AMD pour la dernière version du pilote Adrenalin 25.12.1 répertorie les problèmes connus avec certains jeux et applications, sans toutefois identifier explicitement Windows comme cause. La liste des correctifs ne couvre que les problèmes les plus visibles. Cela soulève la possibilité que les développeurs du système et le fabricant de la carte n'aient pas été conscients que l'origine des problèmes résidait dans des modifications introduites par des mises à jour précédentes de Windows 11. Le correctif de décembre pourrait donc avoir résolu par inadvertance des bogues qui affectaient les utilisateurs depuis des mois.
La situation d'AMD rappelle celle d'il y a un mois, lorsque Nvidia a dû réagir aux problèmes de performance causés par la mise à jour d'octobre de Windows 11. Les joueurs avaient alors constaté des chutes drastiques de la fréquence d'images. Nvidia avait publié un correctif d'urgence pour ses pilotes, rétablissant les performances dans la plupart des cas. Comme pour AMD actuellement, les problèmes provenaient d'interventions du système, et non de bugs dans les cartes graphiques elles-mêmes. Les possesseurs de cartes graphiques Radeon sont invités à installer la mise à jour Windows 11 de décembre afin de vérifier si les problèmes sont résolus. Cette mise à jour sera déployée automatiquement sur les ordinateurs, et la plupart des utilisateurs la recevront donc dans les prochains jours. Toutefois, il est important de noter que ni Microsoft ni AMD n'ont officiellement confirmé d'amélioration de la stabilité du GPU avec cette mise à jour. L'absence d'annonces laisse penser que le problème fait toujours l'objet d'une enquête. Néanmoins, le correctif de décembre semble apporter un soulagement notable. Si les témoignages des utilisateurs sont confirmés, les possesseurs de cartes AMD pourraient enfin bénéficier des améliorations de stabilité qu'ils réclament depuis plus d'un an.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-12Windows 11 25H2 arrive également pour les utilisateurs de Windows 10, mais attention à ces problèmes
08-12Microsoft a dissimulé une faille de sécurité de Windows pendant 8 ans. Ils prétendent que ce n'est pas grave.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité