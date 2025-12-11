Google Photos révolutionne l'éditeur vidéo : voici tout ce que vous devez savoir

Google Photos enrichit ses outils vidéo avec une série de fonctionnalités conçues pour rendre le montage plus rapide et plus organisé. Ces nouveautés, disponibles sur Android et iOS, visent à optimiser la gestion des clips , des photos et des chronologies . La première nouveauté concerne les modèles prédéfinis , disponibles sur Android. Le système propose des formats pré-structurés avec musique , paroles , montage synchronisé et une séquence prête à l'emploi, simplifiant ainsi la configuration initiale. Cette fonction se trouve dans la section « Créer » , parmi les options dédiées aux vidéos récapitulatives. Le nouvel éditeur vidéo représente le changement le plus important. Google évoque une chronologie universelle qui combine plusieurs clips en une seule structure, simplifiant ainsi le processus de montage. L'interface introduit un canevas adaptatif qui simplifie la gestion des formats et permet d'organiser rapidement et facilement le contenu du projet. La réorganisation des outils vise à rendre l'accès aux fonctions principales plus rapide, afin que vous puissiez intervenir avec précision sur les séquences , les transitions et la durée des différents éléments de la composition.
Un autre aspect important est le choix de la musique . La bibliothèque intégrée de Google Photos vous permet de sélectionner des morceaux pour accompagner vos vidéos récapitulatives, aussi bien sur Android que sur iOS. La sélection se fait directement dans l'éditeur et vous permet de définir rapidement l'ambiance de votre projet. Google introduit également la possibilité d'ajouter du texte personnalisé aux vidéos sur Android. Les utilisateurs peuvent modifier les polices, les couleurs et les arrière-plans pour rendre le contenu informatif ou les graphiques de la vidéo plus lisibles. Le nouvel éditeur devient également l'outil par défaut pour le montage de clips individuels sur Android. Depuis n'importe quelle vidéo de la galerie, vous pouvez accéder à la section « Modifier » et travailler directement sur la vidéo, en ajoutant de la musique et des paroles, même à un seul segment. Ces fonctionnalités sont intégrées au flux de travail d'édition sans aucune étape supplémentaire. Grâce à leur arrivée simultanée, Google Photos propose une gamme d'outils plus complète pour une édition rapide et personnalisable, bien plus pratique qu'auparavant.
