Chrome facilite désormais le remplissage des formulaires : portefeuille, documents et adresses, tout au même endroit

Chrome facilite désormais le remplissage des formulaires : portefeuille, docume...
Publié le: 11/12/2025 @ 15:08:53: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursLes nouvelles fonctionnalités de remplissage automatique de Chrome visent à simplifier les achats et les réservations en ligne en intégrant davantage de données déjà présentes dans les services Google. Cette mise à jour, disponible sur ordinateur et mobile, propose des suggestions plus claires. Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en phase de déploiement , répond au besoin de gérer rapidement des formulaires de plus en plus complexes, notamment lors de l'utilisation de plusieurs adresses ou de documents enregistrés. Chrome peut désormais récupérer votre nom, votre adresse e-mail ainsi que vos adresses personnelle et professionnelle directement depuis votre compte Google. Ces fonctionnalités sont disponibles sur ordinateur, Android et iOS sans configuration supplémentaire. Sur Android, l'interface des suggestions a également été modifiée et s'affiche désormais sur deux lignes afin de mieux distinguer les contacts aux noms similaires. Ce changement vise clairement à éviter les erreurs de sélection et à fournir un contexte plus immédiat. Google a également étendu la prise en charge des adresses internationales, information que nous vous communiquons. Pour le Mexique , par exemple, les descriptions incluant deux intersections sont désormais prises en compte, tandis que le Japon bénéficiera de la prise en charge des noms phonétiques, utiles pour les variantes locales.

La fonction de remplissage automatique peut également accéder aux données de Google Wallet , notamment aux détails des voyages et vols à venir, une intégration qui vous permet de préremplir les formulaires de location de voiture avec des informations telles que la date et l'heure d'arrivée du vol. Le remplissage automatique des passeports, permis de conduire, programmes de fidélité et données de véhicules telles que le numéro de châssis et la plaque d'immatriculation est disponible depuis le mois dernier via l'option de remplissage automatique avancée sur ordinateur. Cette expansion montre comment Google concentre de multiples éléments de l'écosystème dans un flux opérationnel unique, tout en laissant ouverte la question de la gestion responsable d'une telle archive de données personnelles.
