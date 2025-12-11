Adobe intègre Photoshop, Acrobat et Express à ChatGPT : une simplicité maximale pour les fonctions les plus courantes

OpenAI annonce la disponibilité des applications Adobe directement dans ChatGPT , ce qui simplifie encore davantage l'utilisation des outils créatifs. Cette intégration vous permet de travailler sur des photos , des PDF et des projets graphiques sans changer d'application et sans avoir à passer par des interfaces complexes. L'accès gratuit aux applications facilite également l'exécution de tâches rapides, telles que des modifications ciblées ou des conversions de fichiers, et offre un moyen plus immédiat de gérer des tâches qui nécessitaient auparavant le recours à des logiciels traditionnels. Les applications Photoshop , Acrobat et Express sont intégrées à ChatGPT en tant qu'outils activables par simple spécification de leur nom et du fichier à modifier. Après la première commande, il n'est plus nécessaire de relancer l'application, car la conversation conserve son contexte . Les fonctionnalités ne reproduisent pas l'intégralité du logiciel de bureau, mais elles permettent des interventions précises. Photoshop permet de modifier des zones spécifiques d'une image, d'appliquer des effets créatifs et d'ajuster des paramètres tels que la luminosité , le contraste et l'exposition . Dans certains cas, des éléments d'interface apparaissent, comme des curseurs pour un réglage manuel.
L' application Acrobat vous permet de travailler sur des fichiers PDF existants, de compresser des documents, de convertir des fichiers au format PDF, d'extraire du texte et des tableaux, et de fusionner plusieurs fichiers . L'accès direct simplifie les tâches qui nécessitent des procédures plus complexes et vise à offrir aux utilisateurs les fonctions les plus courantes dans un format ultra-simple. Avec Adobe Express , vous pouvez créer et modifier des visuels , comme des invitations, des affiches ou du contenu pour les réseaux sociaux. Chaque élément reste modifiable : textes, images, couleurs et animations . Les projets peuvent ensuite être rouverts dans les applications Adobe natives pour un travail plus approfondi. ChatGPT prend en charge la première étape, et le professionnel apporte son expertise. L'intégration est disponible dans le monde entier sur ordinateur, web et iOS , tandis que seule la version Express fonctionne également sur Android . La prise en charge d'Android pour Photoshop et Acrobat sera disponible ultérieurement , a confirmé Adobe.
Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par OpenAI , qui avait introduit des intégrations avec des applications tierces et testé des messages promotionnels qui ont ensuite été supprimés suite à certaines plaintes. Dans le même temps, l'arrivée des applications Adobe dans ChatGPT fait suite aux initiatives de Google Gemini , qui a introduit des fonctionnalités de retouche d'images en mai. Sur le papier, c'est une opération gagnante pour les deux entreprises : grâce à ChatGPT, les utilisateurs accèdent aux fonctions essentielles en toute simplicité, tandis qu'Adobe bénéficie d'une visibilité accrue et incite les utilisateurs à migrer vers ses applications respectives pour exploiter pleinement le potentiel de ChatGPT. De ce point de vue, il semble y avoir une synergie intéressante avec l'IA, qui ne nuit à personne, mais crée un lien entre deux univers. Il est encore trop tôt pour dire si les choses se dérouleront réellement de façon aussi idyllique.
